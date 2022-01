Máscaras e vacinas salvam vidas

A quantidade da população brasileira vacinada com pelo menos a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 ainda não chegou a 80%, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa. Diante da lentidão na imunização em massa, o vírus segue em mutação e com o aparecimento de variantes como a Delta e a Ômicron. Esta última com uma alta taxa de transmissão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Embora especialistas do órgão tenham dito que a Ômicron tem evidências de causar efeitos leves nas pessoas, o que temos notado é o crescimento exorbitante de novos casos no país, sobrecarregando as unidades de saúde.

O uso de máscaras nem precisa ser questionado, visto a comprovada eficácia do material de proteção individual. Com o alto contágio da doença, é essencial utilizar esse equipamento de proteção resistente e que traga uma maior durabilidade. Em cumprimento ao decreto estadual que entrou em vigor no último dia 24, estabelecimentos de saúde, supermercados, escolas e farmácias que tenham atendimento ao público passaram a ser obrigados a disponibilizar máscaras PFF2, N95 ou similares para os seus funcionários.

Existem aqueles que são resistentes ao uso de máscaras, alegando que o material incomoda e causa dor de cabeça, ou mesmo desacreditam na existência da pandemia. Alguns artigos publicados em 2021 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, uma espécie de Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, trouxe alguns efeitos que o uso prolongado da PFF2 ou N95 e similares podem causar, como: dor de cabeça, aumento da pressão craniana, alterações do sistema nervoso, aumento da frequência respiratória, problemas de pele e de cognição.

Se analisarmos com serenidade, iremos entender que o risco que os efeitos colaterais que as vacinas trazem para a saúde das pessoas é infinitamente menor do que o risco que a Covid-19 pode causar na vida humana. A mesma tese vale para as máscaras. O seu uso, independente de qual modelo for, pode até trazer desconfortos, mas a sua importância e o que ela é capaz de preservar a nossa saúde é imensuravelmente maior. Usar máscara e se vacinar salva vidas.

Daniel Diógenes é ginecologista e especialista em medicina reprodutiva