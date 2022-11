Mas o que é ESG? E por que essas letras se tornaram tão importantes?

De uns anos para cá, no meio empresarial, temos ouvido a sigla ESG praticamente todos os dias. Nesse perspectivas, o que notamos é que as empresas passaram a trabalhar assertivamente para melhorar suas imagens junto aos mais diversos tipos de consumidores. Uma parte importante disso se expressa diretamente por meio de declarações, do desenvolvimento de ações e planos claros para minimizar (ou mesmo erradicar) os danos causados a grupos marginalizados e ao meio ambiente.

Essas ações, políticas, e planos fazem parte do que chamamos hoje de ESG, isto é, Environment (meio ambiente), Social, e de Governance (Governança). O ESG ganhou notoriedade quando aparece pela primeira vez em 2005, como resultado de uma iniciativa das Nações Unidas para impulsionar a reflexão sobre problemas sociais contemporâneos graves.

Sendo assim, as políticas, práticas e compromissos dos ESG empresariais capturaram o interesse do consumidor (e de outas empresas) por determinadas mudanças necessários no mundo. Dessa forma, as organizações passaram a reagir a esse interesse e isso se expressa, por exemplo, quando vemos grandes empresas procurando abertamente contratar fornecedores que se preocupam em diminuir os impactos negativos das suas atividades. Além disso, tais empresas também buscam criar seus produtos, oferecer seus serviços e fazer negócios com outras que também tenham uma posição transparente sobre justiça socioambiental, e que se comprometem de verdade a aplicar seus esforços em prol do meio ambiente e da sociedade.

Entretanto, como bem sabemos, o mundo empresarial é focado em resultados. Sendo assim, a popularidade do ESG sinaliza que as empresas que desenvolvem, implementam e comunicam práticas e políticas mais fortes nesse sentido são também aquelas que têm os melhores resultados econômicos, são capazes de captar a atenção dos investidores e dos meios de comunicação assim como de clientes e parceiros comerciais. Ou seja, o ESG se tornou uma tendência porque é sinônimo de aumento nos lucros e de sucesso empresarial!

Bruno de Souza Lessa é professor da Unifor