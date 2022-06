As mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dominic (Dom) Phillips, correspondente do jornal The Guardian, são mais um duro golpe na luta pela defesa da natureza e contra a violência reinante na Amazônia. Os dois estavam sumidos desde o começo deste mês, quando iam da comunidade ribeirinha de São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte (AM).

Como não chegaram ao destino, começaram as buscas a ambos, que chegaram ao triste desfecho, há pouco. Mais duas mortes brutais, cruéis e covardes, de pessoas que agiam em benefício da floresta e da exploração racional de seus recursos.

O território da reserva indígena, área superior a 88 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho de Portugal, é marcado pelo contrabando de madeira, pesca ilegal, confronto entre facções criminosas, tráfico de drogas e outros crimes que infelicitam a região. Bruno a conhecia bem, era amigo das tribos que ali vivem. Dom Phillips residia no Brasil havia vários anos, em Salvador (BA), e realizou, durante sua carreira profissional, diversas reportagens para importantes jornais da imprensa internacional, denunciando a difícil realidade da Amazônia.

Os dois somam-se, assim, a outros mártires da floresta. Entre eles, Francisco Alves Mendes Filho, o acreano Chico Mendes (1944-1988), seringueiro, sindicalista e ativista que lutou em favor da preservação da mata e das seringueiras nativas, assassinado numa noite em que se encontrava em sua própria casa.

Ou a irmã norte-americana Dorothy Stang (1931-2005), que atuava contra os conflitos ligados à posse e exploração da terra no Pará, emboscada com seis tiros em Anapu, a mando de fazendeiros. Além deles, muitos outros defensores anônimos da selva e de seus recursos tombaram e, pelo visto, continuarão a tombar, por agirem em prol de ideais justos e incontestáveis.

Em comum, atos de covardia contra os que defendem ainda a natureza e as populações indígenas. Crimes que merecem a mais rigorosa punição e a cobrança por uma verdadeira mudança de atitude do atual governo quanto a todos os desmandos que ali seguem a ser cometidos.

Gilson Barbosa é jornalista