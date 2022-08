Marketplace e Rastreabilidade

Três (03) graves problemas estruturais do setor primário cearense refletem, severamente, na realidade das atividades do universo rural, que afetam a qualidade de vida no campo: (i) Falta de acesso direto aos mercados, sociais e convencionais, pelos agricultores; (ii) Sucessão rural; e (iii) Ocupação dos jovens. Estes entraves; todavia, podem ter encaminhadas suas soluções com uma única “cajadada”, valendo-se de uma plataforma digital facilitadora de negócios, para o uso intensivo do “Marketplace e da Rastreabilidade”.

A maioria dos agricultores cearenses pratica, em níveis de tecnologia, uma agropecuária similar àquela praticada na metade do século XX; portanto, retrógrada e ineficiente, desalinhada de uma agricultura de precisão, de baixo carbono e sem nenhum conforto para trabalhadores e animais. Problemas dessa natureza, relativamente simples, não podem ser resolvidos enquanto não for implantada, no Ceará, uma agricultura compatível e alinhada com as tecnologias e inovações disponíveis e, apropriadas ao século XXI, centúria de mudanças climáticas e de consumidores exigentes.

Acerca da Rastreabilidade é importante ressaltar que a Instrução Normativa (IN) conjunta Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Mapa/Anvisa), define as regras de controle ao longo da cadeia produtiva de hortifruti destinados à alimentação humana. A IN 02/2018 com as alterações de 15 de abril de 2019 exigem para comercialização de vegetais frescos o conhecimento da sua origem.

A rastreabilidade é definida como o conjunto de procedimentos que possibilita a identificação onde o alimento foi produzido e o controle do acompanhamento da movimentação de tal produto ao longo da cadeia produtiva, por meio de identificação e de seus registros (códigos de barra e/ou QR Code). Isso permite que, caso detectado algum problema de saúde com os consumidores, tal como resíduos de pesticidas em frutas, legumes ou verduras, as autoridades responsáveis poderão recorrer a esse banco de dados, como ferramenta para identificar de onde procede tal alimento e tentar reverter o quadro no estabelecimento agropecuário ou na cadeia da comercialização, distinguindo àqueles que fazem uso de boas práticas de produção.

Medidas essenciais para a segurança alimentar, no âmbito sanitário, pouco são levadas em consideração no Ceará, em uma omissão injustificada, dando origem a um cenário relativamente crítico ou até mesmo dramático. O uso das ferramentas tecnológicas digitais na comercialização da produção rural permite: (i) Conhecimento da origem, qualidade e sanidade dos produtos comercializados; (ii) Possibilidade de negociação de preços; (iii) Redução ou eliminação de intermediários comerciais; (iv) Retenção dos ganhos pelos produtores, suas famílias e/ou comunidades; (v) Resgate de elementos da cultura, das tradições e dos aspectos simbólicos e gastronômicos envolvidos na produção, no preparo e no consumo.