Marco regulatório do abastecimento alimentar

A instabilidade recorrente e líquida dos fatores de produção e o empoderamento qualitativo e vegetativo da cadeia de demanda não param de comprometer o sistema econômico e de exigir novos arranjos e soluções disruptivas. Na ótica de alguns economistas, a cadeia de demanda é o fenômeno menos estudado na atualidade e a sua dinâmica exige que governos e empresários busquem soluções sistêmicas para o abastecimento do mercado, principalmente para os itens de primeira necessidade (alimento, água, habitação, energia, segurança, saúde, educação etc.).

Sem dúvida, os alimentos aparecem em primeiro lugar no ranking dos itens mais necessários para a estabilidade social e para o esteio do desenvolvimento de todas as políticas públicas e empresariais que, pretensiosamente, diria derivadas.

Não existem dúvidas quanto à relevância da participação relativa do Brasil na produção mundial de alimentos. Todos os países se reverenciam à capacidade produtiva efetiva e potencial do Brasil. As entidades representativas e de classes ligadas direta e indiretamente ao setor primário reconhecem a nossa competência essencial e observam as ondas do tempo (zeitgeist), cientes de que ambos podem abrir caminhos para formação de uma consciência coletiva na consolidação de políticas públicas e empresariais que consigam minimizar o hiato entre a fome e a produção de alimentos.

De um lado, é imprescindível que os agentes públicos conscientizem a população da necessidade premente de redução dos índices de natalidade. É da natureza do ser vivo preservar sua espécie. Para isso, existem os atrativos e os encantos criados por DEUS, que nenhuma força terrena conseguirá mudar.

Porém, a criação de um marco regulatório para o controle da natalidade, dentro dos princípios éticos e morais, precisa urgentemente ser implementado, a fim de que o crescimento da demanda seja arrefecido e o sistema produtivo possa melhor programar o abastecimento do mercado. “Não é fácil mudar sob uma tempestade, mas ela torna a mudança mais urgente”.

A velha economia linear, que representa 91% da produção mundial, precisa urgentemente ser substituída pela moderna e sustentável economia circular. O Planeta não suportará mais o desperdício, principalmente com a lógica da “obsolescência programada”, que, sem dúvida, vem esgotando os nossos recursos naturais. Hoje contamos com uma população de 7,7 bilhões de habitantes e, se continuarmos inertes, em 2030 seremos 9 bilhões, que consumirão um capital natural muito superior à capacidade regenerativa do planeta.

Os governos eleitos têm a obrigação de quebrar essa inércia e estudar com acuidade esse dilema, a fim de que soluções estratégicas sejam adotadas para colocar nos trilhos a lógica da natureza, garantindo assim a sustentabilidade do planeta.

Sabino Alano Magalhães Bizarria é presidente da Assema