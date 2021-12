Marcas da colonização

Duas pequenas nações, sempre ausentes do noticiário, ganharam breve notoriedade nos últimos dias, em função de fatos diferentes. Em Essuatíni, a antiga Suazilândia, no sul da África, foram detectados casos de pessoas infectadas com a variante Ômicron, da CoVid-19, a exemplo do que aconteceu na vizinha África do Sul e outros países próximos.

Já em Barbados, no Caribe, ocorreu a proclamação oficial da república, em 30 de novembro, com a posse da primeira presidente, Sandra Mason, de 72 anos, até então a oitava governadora-geral do país, independente desde 1966, mas antes integrante da Comunidade Britânica de Nações, ou Commonwealth, cujos membros têm a rainha Elizabeth II como chefe de Estado.

A cerimônia contou com as presenças da cantora Rihanna, barbadiana de nascimento, que recebeu o título de Heroína Nacional; e do príncipe Charles, herdeiro da Coroa britânica. Este discursou, desculpando-se pelos quase 200 anos de escravidão impostos à nova república, no passado, pela Inglaterra.

No caso do antigo Reino da Suazilândia (ou “terra do povo suázi” - Swaziland, seu nome em inglês), independente desde 1968 e ainda membro da Commonwealth, os antigos ressentimentos coloniais levaram o rei Mswati III a mudar o nome do país para Reino de Essuatíni, em 2018, conforme o idioma nacional suázi, nas comemorações de 50 anos de independência. Barbados e Essuatíni têm em comum a herança do colonialismo britânico, praticado entre o final do século XVII e meados do século XIX.

Nesse período, a metrópole explorou recursos naturais no mundo inteiro, especialmente na África e Caribe, subjugando povos e escravizando-os. A Convenção de Berlim (1885) partilhou o continente africano entre as potências europeias, despontando Inglaterra e França como principais “donas” das colônias.

Na África, o sistema começou a ruir em 1957, quando Gana conquistou a independência, e concluiu-se em 1980, quando o Zimbábue, a última colônia, atingiu semelhante objetivo. Barbados e Essuatíni provam, porém, que certamente remanescem, em outras nações, marcas desse cruel e doloroso processo de dominação.

Gilson Barbosa é jornalista

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.