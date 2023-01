Manutenção preventiva: quais cuidados com o carro devem ser tomados antes de viajar

Habitualmente, nos meses de dezembro e janeiro, que conciliam o período de férias com o de festividades, as viagens em família se intensificam e, consequentemente, o volume de veículos nas estradas também. No entanto, para que estas viagens não passem de lazer a uma dor de cabeça, alguns cuidados com o carro devem ser tomados e a manutenção preventiva segue sendo fundamental para garantir a segurança de todos.

Dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) apontaram que o fluxo nas estradas brasileiras alavancou 13% no mês de dezembro de 2021, se comparado a novembro do mesmo ano. Em 2022, a tendência é de um crescimento ainda maior, tendo em vista o fim da pandemia e o aumento de 8,6% do fluxo no acumulado do ano.

Diante deste cenário, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Scaringella Trânsito, a falta de manutenção veicular é responsável por 30% dos acidentes urbanos e rodoviários no País. Pneus carecas, componentes de freios desgastados, lanternas queimadas e motores desregulados são alguns destes problemas. A partir disto, todo cuidado deve ser levado em consideração antes de pegar estrada, e uma revisão geral, em um mecânico ou oficina de confiança, trará mais segurança e tranquilidade à viagem.

Durante as revisões, existem pontos importantes que devem ser checados, como a troca do óleo e do filtro, a água, além de verificar se há vazamentos, a qualidade dos componentes dos freios e da direção, pneus e estepe, alinhamento e balanceamento.

No caso do óleo lubrificante, a utilização de produtos de qualidade e certificados pelos órgãos regulatórios é crucial no momento da revisão, tendo em vista que proporcionam um melhor comportamento de partida a frio e menor consumo em termos de combustível e óleo, ao mesmo tempo em que oferecem excelente estabilidade de envelhecimento e confiabilidade operacional, protegendo totalmente o motor do veículo.

A troca do óleo deve ser checada e realizada caso esteja prestes a ser feita ou se faltar muito pouco para isso. Um lubrificante vencido, ou fora do prazo de troca, pode causar aquecimento no motor, gerar barulho quando o veículo é ligado, vibrações em marcha lenta ou falta de potência durante a aceleração.

Além disso, é sempre recomendado que as revisões sejam realizadas por profissionais habilitados e com conhecimento para isso, uma vez que o veículo pode esconder problemas ou desgastes que não são vistos superficialmente, podendo ocasionar transtornos durante a viagem.

Embora um veículo com problemas de manutenção possa ter paradas inesperadas também em trajetos curtos, em viagens mais longas normalmente encontram-se trechos sem apoio ou sem pontos de parada, o que pode fazer com que a família fique horas na estrada aguardando ajuda. Economicamente, estes imprevistos, ou até mesmo, casos mais extremos, como acidentes ou perda de componentes, podem custar mais caro do que a realização da revisão preventiva.

Mais do que os cuidados com o carro, é preciso atenção redobrada também no momento de dirigir. Durante a viagem, o motorista deve se atentar ao painel e à dirigibilidade do veículo. Caso acenda alguma luz, ou escute barulhos alheios aos de costume, o ideal é parar imediatamente em um ponto de apoio para verificar as condições do automóvel.

Desta forma, a prevenção é o melhor caminho para evitar acidentes, garantir a segurança e uma viagem sem preocupações adicionais. Para isso, basta checar o estado de conservação do veículo, dirigir com cautela, com respeito e atenção, promovendo uma viagem mais segura, tranquila e responsável.

Marcelo Martini é gerente de vendas do Aftermarket da FUCHS