Mais participação, mais cidadania

Logo no início da nossa gestão, assumimos o compromisso conjunto com a Mesa Diretora de implementar ações que aproximassem o trabalho legislativo da sociedade de Fortaleza. Neste sentido, o projeto “Meu bairro, Nossa Câmara” cumpriu o importante papel de levar os serviços gratuitos para 7 regionais em ações itinerantes de integração social com o poder público. Mais de 13 mil fortalezenses foram atendidos pela ação entre julho e dezembro de 2023.

Realizamos ainda uma pesquisa que ouviu 679 moradores que participaram das edições do projeto nos bairros Quintino Cunha, Bom Jardim, Messejana, Sapiranga e Serrinha. Os dados reforçam a necessidade de darmos continuidade a políticas que fortalecem a relação entre vereadores e a sociedade, bem como projetos que incentivam a participação política.

Embora a maioria dos entrevistados (61,9%) tenha conhecimento sobre as leis apreciadas na Câmara Municipal, 74,5% revelaram que não têm acompanhado o mandato do vereador que votou na última eleição. Para nós, esses dados reforçam a necessidade de ampliar ainda mais os mecanismos de participação social, além da promoção de ações que incentivam a cidadania.

Queremos que os moradores de Fortaleza se empoderem dos mecanismos de participação social e possam cada vez mais contribuir para as discussões e as deliberações que realizamos no Legislativo. Por isso, realizamos projetos com essa temática, bem como fortalecemos os serviços da Central da Cidadania, Escola do Parlamento e Escritório de Direitos Humanos e Procuradoria da Mulher, que possam contribuir para essa aproximação.

Ampliaremos essas ações no próximo ano, certos de que ainda há muito a ser realizado para que Fortaleza alcance melhores índices de participação e engajamento político. Esse é o nosso compromisso.

Gardel Rolim (PDT) é presidente da Câmara Municipal de Fortaleza