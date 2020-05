Mais paciência

Os cearenses estão em polvorosas com essa enorme pandemia provocado pelo novo coronavírus , colocando o nosso Estado em segundo lugar no Brasil em termos de contaminação. O mais doloroso é que as pessoas contagiadas ficam isoladas e que os parenter, amigos e amores não podem visitá-las, causando preocupação, pânico e angústia pela falta de notícias.

Nada nos toca mais fundo o coração do que vermos um vírus invisível matar tantos irmãos, e o pior é a maneira como são sepultados, em fila indiana e sem choro e nem vela e muitas das vezes havendo troca de corpos, deixando os familiares em estado de indignação e desespero, clamando em vão por socorro e ajuda. A situação é muito difícil e temos que tomar cuidado, principalmente com as pessoas com maior propensão a apresentar quadro graves com a doença, como as de idade avançada; portadores de doenças cardiovasculares, hipertensas, diabéticas, asmáticas e obesas .

Salvar vidas, neste momento de guerra sanitária, é a prioridade absoluta e inquestionável. Uma grande batalha deverá ser travada depois dessa pandemia, que pode debelar em poucos dias, segundo afirmam algumas autoridades, porque emergirão sérios problemas: Social (desemprego); econômico (situação das empresas); financeiro ( rombo do tesouro) e o político (governo x oposição). Os empresários aguardam ansiosamente do governo do Estado , a posição de reabertura gradual das atividades econômicas, já a partir do próximo mês de junho, porque precisam trabalhar a fim de cumprirem com os seus compromissos assumidos. Se isso vier acontecer, não tenhamos dúvidas, deverá obedecer literalmente o que recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Que a fé em tempos tão frágeis nos inspire a viver e agir na expectativa de dias melhores.

Antonio Cruz Gonçalves

Empresário