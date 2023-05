Mais médicos: o que esperar?

Uma pergunta recorrente tem sido sobre benefícios para a população gerados pelo programa mais médicos relançado nas últimas semanas pelo governo federal. No entanto, é impossível fazer qualquer reflexão sobre este programa sem antes se debruçar sobre a existência e o significado dos vazios assistenciais no Brasil.

Os vazios assistenciais referem-se a regiões remotas, de difícil acesso ou em áreas urbanas desfavorecidas, nas quais é observada completa falta ou insuficiência de acesso à assistência à saúde, com carência significativa de profissionais de saúde. São afetados milhões de brasileiros, invisíveis aos olhos de muitos, que pensam em saúde com uma lógica centrada em grandes cidades.

Em recente publicação sobre a demografia médica no Brasil, foi evidenciado que janeiro de 2023, o país contava com 562.229 médicos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina, o que correspondia à taxa nacional de 2,60 médicos por 1.000 habitantes. Está taxa é compatível como a de países como Estados Unidos, que tem 2,6 médicos e Canadá (2,7), mas ainda é menor que a de outros como França (3,2) e Reino Unido (3,0).

A perversão está na distribuição de médicos pelo país. Enquanto a região Sudeste apresenta 3,39 médicos por 1.000 habitantes, no Norte tem-se 1,45 e no Nordeste com 1,93. O padrão da desigual distribuição se mantem, mesmo quando se analisa regiões menos favorecidas isoladamente. No Ceará, na capital Fortaleza, tem-se 4,63 médicos por 1.000 habitantes, enquanto no interior 0,71. É o Brasil das Capitais!

O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de levar médicos para essas áreas carentes e, assim, reduzir os vazios assistenciais no país. Se por um lado o programa sofreu duras críticas pela dependência de médicos estrangeiros, principalmente cubanos, pela falta da exigência da devida revalidação dos diplomas para atuação, ou por não investir o suficiente em infraestrutura, por outro, inquestionáveis resultados positivos foram conquistados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2013 e 2018, o programa atendeu a cerca de 63 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios brasileiros, com uma redução de mais de 80% na taxa de mortalidade infantil em municípios com maior presença do programa, com mais de 80% de avaliação positiva por parte dos usuários.

O que se espera com o novo Mais Médicos é que venha a ser uma ferramenta parte de um processo muito mais amplo, contínuo e que envolva em profundidade todos os elos em transformar uma triste realidade. Saúde é um direito fundamental e os vazios assistenciais representam uma violação flagrante desse direito que afeta a dignidade humana.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista