Mais informação, menos preconceito!

O autismo é uma condição para a vida toda, e compreender seu funcionamento em cada fase da vida é fundamental para garantir qualidade de vida e inclusão social das pessoas autistas. As pessoas que têm um diagnóstico tardio geralmente são aquelas que não tiveram oportunidade de ter acesso a informações e ao cuidado especializado ou não tiveram a manifestação mais conhecida do transtorno e apresentando apenas conflitos com a sociabilização e com os padrões de comportamento e rotina repetitivos.

O Centro de Controle de Prevenção e Doenças (CDC) publicou uma nova pesquisa (atualizada a cada dois anos) sobre a incidência do autismo na população. A pesquisa considera apenas crianças com 8 anos de idade. O número aponta que uma em cada 36 crianças de 8 anos são autistas naquele país. O dado foi divulgado no dia 23 de março passado. A CDC é a principal referencia mundial a respeito da prevalência do autismo no mundo. No Brasil não existem dados sobre a prevalência do autismo na sua população, mas precisamos desses dados para a elaboração de melhores políticas públicas.

Os pais das crianças com TEA são normalmente os primeiros a verificar que algo diferente está acontecendo com seu filho. Nesse momento, começa a busca por auxílio, sendo um período de incertezas, o que antecede o processo de elaboração e do diagnóstico. Após o diagnóstico de TEA é comum que a família busque pelo acompanhamento para o tratamento da criança. As intervenções irão promover independência e melhor qualidade de vida a criança autista, baseando na especificidade e individualidade de cada criança.

Com a minha vivência enquanto primeira dama do município de Eusébio e a parceria com a equipe multidisciplinar que atende as crianças autistas juntamente com a Unidade Especializada para Pessoa Autista – UEPA, foi criando o serviço de cuidado e treinamento parental como extensão do atendimento multidisciplinar com objetivo oferecer apoio familiar, ajudando família a entender e discutir o diagnóstico apresentado, além de lidar com os sentimentos presentes em todos aqueles que tem filhos ou convivem com crianças autistas; também ajuda a envolver os pais no tratamento do paciente, colocando-os como auxiliares do desenvolvimento dos filhos, realizando atividades domiciliares, em escolas e grupos, tornando-os responsáveis também pelo desempenho das terapias. Dessa forma entendemos que o tratamento se torna bem mais humanizado e resolutivo!

Mais informações, menos preconceito!

Marta Gonçalves é deputada estadual