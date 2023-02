Magreza não é sinônimo de saúde

É comum no meio artístico e no universo da moda, o estilo de corpo mais magro ser associado a uma vida saudável e atribuído como padrão de beleza. Recentemente, vi boatos na internet acerca de uma atriz participante de um reality show que possui um corpo magro, mas seu uso constante de cigarros chama ainda mais a atenção. A famosa barriga “chapada” pode ser uma influência para os que a acompanham nas mídias sociais, porém, fica a dúvida: será que de fato esse emagrecimento revela um corpo saudável?

Na minha experiência como médico do grupo Cruz da Vida e acompanhando casos de perda de peso, posso afirmar que o emagrecimento está ligado a distintos fatores externos e internos. Ao olhar para alguém com um corpo aparentemente magro, é interessante avaliarmos se aquele indivíduo se encontra em um bom estado de nutrição, massa magra e gordura equilibrados.

Caso contrário, já deduzimos aí um possível caso de metabolismo acelerado, causado por diabetes, desregulação na tireoide ou mesmo um distúrbio alimentar. Esse último não é novidade para ninguém, mas ainda é um problema frequente e silencioso. Inúmeros jovens, seja por influência midiática ou transtornos emocionais, se encontram nesse estado de emagrecimento excessivo intencional, desencadeando graves consequências físicas e mentais.

Há pacientes tão fissurados pela magreza que carregam culpa pela ingestão de alimentos e logo são induzidos a vômitos e jejuns excessivos, com o objetivo de não acumular o alimento no corpo. É essencial entender também que a dependência do cigarro ou qualquer outra compulsão, busca compensar nessas substâncias de satisfação e recompensa momentânea, a baixa de dopamina no corpo.

Isto é, há um problema nos neurotransmissores decorrentes da ansiedade e outras patologias que ativam a adrenalina no corpo, aumentando o consumo de energia no corpo, ocasionando a perda de peso rapidamente. Diante da moda do emagrecimento, a sociedade deve entender que emagrecer também é tolerar os nutrientes essenciais para o corpo, reduzir o consumo de alimentos industrializados, de forma que a fisiologia do seu corpo seja respeitada.

Ivan Ramos é médico especialista em emagrecimento