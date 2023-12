A magia do ano novo tem um quê de dubiedade. O início de um ano novo, como o que estamos prestes a vivenciar, traz consigo a magia de nos fazer acreditar em dias melhores, correção de rumos, concretização de metas. Ao mesmo tempo, esta realização não se dará como passe de mágica. Eis aqui a dubiedade: há uma magia no ar, mas não há mágica.

As mudanças que desejamos, o aperfeiçoamento de nossas práticas e rotinas, a reparação de nossos defeitos e a melhoria dos nossos relacionamentos dependerão, em grande parte, de nossos esforços, disciplina, dedicação e compromisso e, em outra parte, da colaboração de quem nos cerca. Sem esta combinação, não haverá magia suficiente para a mudança que desejamos.

Ora, não significa que devamos ignorar a magia que contagia a todos nesta época por entendermos que ela, por si só, não será capaz de tornar realidade aquilo em que nos faz acreditar. Devemos, sim, permitir que essa magia nos sirva como estímulo, como mola propulsora capaz de nos unir em torno de propósitos individuais e coletivos e nos comprometermos, cada um na proporção cabível, a fazer acontecer.

A simbologia do ano novo há de ser aquela que a ele atribuirmos.

Para alguns, pode surgir tristeza pelo término de um ciclo tão bom que gostaríamos de perpetuar. Mas, quem disse que ele há de ser interrompido pela simples mudança numérica de ano? A vida segue e nada melhor do que levarmos para o novo ano o que de bom construímos e usarmos a virada para filtrar eventuais impurezas, erros e deslizes e deixá-los, aí sim, como parte apenas do ano que termina. As lições, estas sim, nos acompanharão e nos farão melhores.

Para muitos, a simbologia que o ano novo propicia é a de um (re)nascimento. Não é à toa que utilizamos o termo réveillon, cuja origem se associa ao verbo francês réveiller (que se traduz como reanimar, acordar). Portanto, nada de tristeza ou depressão.

Celebremos essa oportunidade preciosa de acordarmos e nos reanimarmos. Trata-se de uma bênção. Assim, vivenciemos e compartilhemos nossas bênçãos uns com os outros na mesma sintonia: a de tornar cada novo dia, semana, mês e ano melhor do que aquele que passou. Quando, porventura, não conseguirmos (isso acontece, pois, como humanos, somos falhos), continuemos apostando no novo que se sucede.

Valdélio Muniz é jornalista, analista judiciário e mestrando em Direito Privado.