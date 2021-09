“Maconha medicinal” é mito e provocará tragédia no Brasil

Após a preocupante votação do projeto de lei 399/15 em comissão especial da Câmara dos Deputados, notam-se movimentos do lobby da maconha para que a pauta avance ainda mais. A proposta quer liberar o plantio, a produção e a comercialização de cannabis sativa, supostamente para fins medicinais, e foi aprovada pelo apertado placar de 18 a 17. Felizmente, um grupo de deputados conscientes conseguiu 129 assinaturas de parlamentares para fazer com que o texto seja apreciado pelo plenário da Casa, antes de ser enviado ao Senado. Assim, o Brasil ganhou tempo e a população tem a chance de se mobilizar para evitar uma tragédia de danos irreversíveis.

A estratégia adotada pelos defensores dessa pauta é realçar as supostas propriedades medicinais da cannabis para o tratamento de doenças neurológicas refratárias e, na prática, legalizar o uso da maconha. No entanto, assim como não existe heroína medicinal, mas sim morfina, também não existe “maconha medicinal”. O termo é um equívoco.

Tanto a heroína como a morfina são originadas da mesma planta, a papoula. A maconha que é produzida a partir da planta cannabis sativa é composta por mais de 480 moléculas. Apenas uma delas, o Canabidiol CBD, tem efeito medicinal cientificamente comprovado. Portanto, o correto é que os remédios à base de CBD sejam fornecidos gratuitamente pelo SUS aos necessitados. O PL 5158/19, de minha autoria, trata justamente dessa questão.

Além disso, texto aprovado na Câmara é perigosamente amplo, pois trata do cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de qualquer das espécies do gênero cannabis. Isso permitirá a fabricação e venda de produtos como bombons, bolos, cookies, chocolates, entre outros itens consumidos principalmente por crianças e adolescentes, faixa etária na qual o uso dessa droga provoca dependência ainda mais intensa.

Se a legalização da maconha for adiante, o resultado será lucro para alguns e tragédia para milhares de famílias.

Eduardo Girão

Senador