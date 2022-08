Luz e saúde dos olhos

Estamos, a todo momento, recebendo informações. Passamos horas e horas deslizando o feed, conferindo mensagens, consumindo conteúdos. Tudo isso apresentado com uma alta luminosidade. Os olhos, que são a porta de entrada para essas informações, sofrem com a alta exposição à luz, que, com o seu uso desmedido, pode influenciar até mesmo na qualidade de vida. Devo alertar, como médica oftalmologista, que mesmo com a necessidade quase unânime de estar em frente às telas, os cuidados com os olhos não devem ser deixados de lado, pois os riscos podem ser ampliados sem o acompanhamento especializado.



A exposição prolongada à luz, em especial, à azul artificial, pode causar problemas a longo prazo na retina que podem até não ser percebidos no dia a dia, mas estão ali presentes. A retina é uma fina película que capta os estímulos da luz que atravessam a córnea e o cristalino e os transmite ao nervo óptico que, por sua vez, através de impulsos elétricos, leva informações ao cérebro que as traduz em imagens. Fica localizada ao fundo do globo ocular e tem um papel importante para a visão, por isso é tão essencial ter um cuidado especial na exposição às luzes.



Quanto à luz azul natural, essa é benéfica para os seres humanos. Ela funciona de modo que regula nosso relógio biológico e nos ajuda a ter uma melhor noite de sono. A luz azul artificial, por sua vez, além de gerar danos à saúde ocular, se absorvida em excesso, através da utilização de aparelhos eletrônicos, pode fazer com que se tenha menos horas de sono. A exposição à luz azul artificial durante a noite pode interferir no hormônio do sono, resultando na diminuição da regulação do crescimento do olho, principalmente em crianças e adolescentes, causando a miopia.



Mediante esses riscos, todos nós devemos ter cuidado com os nossos olhos. Buscar ajuda oftalmológica especializada, bem como evitar passar horas a fio diante dessas luzes. O recomendado é que sejam realizadas pausas. Outro alerta fica para o controle do uso de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes para evitar problemas oculares no presente e no futuro.

Maria Vitória Correia é médica oftalmologista