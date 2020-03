Triste moda dos tempos atuais: ansiedade e depressão. Causas de abalo da saúde mental e física de todos nós. Motivação para estudar os temas dos que se envolvem com a “cura da alma”. Somos intérpretes dos valores literários que cuidam dos aspectos da nossa abalada saúde emocional. Convivemos com os fatores do estresse, da ansiedade e da depressão. Somos alvos perfeitos dessa insidiosa e cruel opressão pelos desmandos que nos atingem. Nunca a moral e a ética estiveram tão atacadas pelos desregramentos políticos.

O certo é que sonhamos com a cura social da sociedade acometida pelas cruezas dos nossos “organizadores” da escala política. Estamos convivendo com doentes sociais da ambição. Política selvagem de interesses contrariados a nos deixar prostrados pela incapacidade de reagir e por cobro a tudo o que nos ofende.

No livro “Curar”, do Dr. Schreiber, ele ressalta como tratar os males de estresse, de ansiedade e de depressão, sem medicamento nem psicanálise. Mostra o patamar de inteligência que pode nos curar. Ressalta que o tratamento independe de remédio. Faz uso de atributos de psicanálise mesmo afirmando não precisar recorrer à psicanalista. Nada invalida a sua argumentação estribada no raciocínio maior da inteligência racional para resolver problemas. No referido livro “Curar”, vê-se um roteiro para encontrar a sanidade necessária para viver livre dos males que nos afligem.

Sem medicamento e com inteligência, seremos capazes de vencer o acúmulo dos males que se enroscam no nosso pensar que tanto deseja alcançar a saúde plena. A leitura de livros do porte de “Curar” bem pode ser o guia para tratar ou afastar os fatores mecânicos das doenças da alma. Vamos trabalhar a economia dos nossos tratamentos à Luz da fé.