Luta pelo salário mínimo dos engenheiros!

Legenda: Sabino Bizarria é presidente da Associação dos Servidores da Ematerce Foto: Divulgação

Muitos são os desafios e as ameaças enfrentadas pelas categorias profissionais das engenharias, das agrárias e das geociências que compõem o sistema CONFEA/CREA.

A todo instante, precisamos estar atentos e prontos para darmos respostas efetivas às inúmeras externalidades tecnológicas e às tentativas descabidas para desqualificar nossas atuações profissionais.

Dessa vez fomos surpreendidos com a inesperada Medida Provisória 1040/2021 que, a pretexto falacioso de incrementar o processo de desburocratização, acaba criando um grande desestímulo e uma grande incerteza nos profissionais responsáveis e qualificados do sistema, que deixarão de ter a garantia de uma vida condigna, nos mínimos padrões aceitáveis, caso essa matéria tenha aprovação nessa egrégia casa.

É inaceitável uma proposta que desconstrói as bases legais e referenciais da remuneração dos que dedicaram, no mínimo, 5 anos de suas vidas na formação acadêmica e nos mecanismos efetivos do desenvolvimento tecnológico.

Em defesa da Lei 4.950-A/66, a Associação dos Servidores da EMATERCE - ASSEMA, juntamente com todas as instituições que necessitam da atuação desses imprescindíveis profissionais, está contando com o importante apoio dos senadores cearenses, Cid Gomes, Eduardo Girão e Tasso Jereissati, na desaprovação dessa nefasta Medida Provisória.

A luta pela defesa do Salário Mínimo Profissional dos engenheiros precisa muito do seu apoio!

Sabino Alano Magalhães Bizarria

Presidente da Associação dos Servidores da Ematerce