Lula reposiciona o Brasil

Não remanescem dúvida de que as recentes viagens internacionais do presidente Lula da Silva, a exemplo da que fez à China e, agora, Espanha e Portugal, têm sido proveitosas, sob múltiplos aspectos, projetando-o como estadista, notabilizando o seu governo e garantindo ao Brasil espaços generosos de vinculação com o mundo, tudo indicando que, gradativamente, virão a lume conquistas que foram negociadas nesse périplo estrangeiro, mesmo com um frio chinês rigoroso para os nossos compatrícios, porém, todos dispostos a buscar alternativas que melhor fossem implementadas após sucessivas audiências, quando diversos itens preponderaram como mais indicados a beneficiar os quatro cantos do território nacional.

A ampla divulgação nos veículos de comunicação traz a segurança de que o titular do Planalto há pontificado na troca de conquistas, o que deve garantir impulso ao crescimento de áreas vitais para o nosso progresso sócio-econômico.

Se críticas esparsas despontam, inevitavelmente, somente com o passar do tempo identificar-se-á se algumas expectativas desfizeram qualquer conclusão que deixe de vislumbrar efeitos plenos e satisfatórios, sobretudo após sua primeira incursão em uma potência considerada “grade parceira e amiga”, podendo suscitar outras postulações que o destino venha a impor, espontaneamente, tudo refletindo na mídia e nas tribunas parlamentares.

Espera-se que no desdobramento de planos que absorverão tais ajudas possam despontar os primeiros benfazejos resultados, como consequência de transações bilaterais entre Brasil e diversas outras nações, avigorando os laços de proximidade no campo da economia e bem-estar social.

Os novos polos de entrosamento tornar-se-ão facilmente assimiláveis, permitindo aos estudiosos e especialistas avaliações de tratados que resultarão em impulso ao nosso desenvolvimento sustentável.

Que tais intenções sejam concretizadas dentro dos paradigmas delineados, ensejando a efetivação de intercâmbios em áreas diversificadas, com a nossa nação ingressando definitivamente numa auspiciosa fase desenvolvimentista. Essa é a esperança de todos os compatriotas.