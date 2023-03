Lula e os desafios de reconstrução do Brasil

A grande tarefa do presidente Lula e do PT é reconstruir o Brasil. A economia brasileira sofreu uma séria crise institucional provocada por Bolsonaro. As ameaças às eleições e aos poderes constituídos elevaram a percepção de risco dos investidores em relação ao país e prejudicaram uma retomada da atividade econômica.

O Brasil ficou mais pobre e não apenas por causa da Covid ou da Guerra da Ucrânia. Bolsonaro reduziu investimentos públicos, avançou pouco na agenda de reformas e abandonou os programas sociais. Além disso, agora, com sigilos quebrados, as denúncias de corrupção e desmandos só se avolumam.

Em 2022, 17,5 milhões de famílias viviam com renda per capita mensal de até R$ 105. Quase 5 milhões de pessoas passaram a fazer parte do Cadastro Único do governo federal. O rendimento médio do brasileiro caiu de R$ 2.823 no início de 2019 para R$ 2.613 no trimestre de março a maio de 2022.

Infelizmente, o contexto de transição é adverso. O governo Lula já reintroduziu a máquina pública nos padrões normais de funcionamento, recolocou o Brasil na agenda internacional e está avançando onde a população mais precisa.

Mas Lula terá pelo menos três grandes desafios nesta etapa inicial. O primeiro é fazer uma Reforma Tributária que coloque o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda. Recompor a base fiscal, sem retirar direitos. E, claro, corrigir a tabela do Imposto de Renda, aumentando a faixa de isenção.

O segundo é lutar pela queda dos juros. O debate sobre a autonomia do Banco Central interessa à população que aposta que é melhor investir na geração de emprego e renda do que deixar o dinheiro parado, se beneficiando do rentismo.

O terceiro é de combater a fome e ampliar o poder de compra dos assalariados. O passo inicial é reativar políticas assistenciais e recuperar o ganho real do salário-mínimo. Reabilitar o crédito de mais de 70 milhões de brasileiros que tiveram seus CPFs cancelados. E fazer a roda da economia girar incluindo as classes menos favorecidas.

O PT, por seu histórico democrático, deve ouvir as críticas, dialogar e formar um amplo bloco de apoio. Só a União de todos e todas poderá devolver a esperança de dias melhores ao povo brasileiro.