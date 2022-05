Lista vermelha da fauna do Ceará

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), lançou, em abril deste ano, a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da Fauna do Ceará – mamíferos terrestres. A Lista é o resultado da parceria entre a SEMA, a academia e outras instituições da sociedade civil, no âmbito do Programa Cientista Chefe Meio Ambiente (Sema/Semace/Funcap), coordenado pelo pesquisador da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hugo Fernandes.

Para essa lista de mamíferos, foram 18 instituições e mais de 30 pesquisadoras e pesquisadores envolvidos, que reuniram informações biológicas e ecológicas de mais de 120 espécies, avaliadas em cinco rodadas de audiências. Depois dos mamíferos terrestres ameaçados, serão mostrados os mamíferos aquáticos e, em seguida, aves e répteis.

Seguindo os mesmos métodos consagrados pelas listas internacionais, o Ceará agora faz parte do seleto grupo de estados que possuem uma lista regional de fauna ameaçada. Trata-se de um marco divisor para a Ciência e a Conservação Ambiental do Estado. Pela primeira vez em sua história, o Ceará é contemplado com uma lista de animais ameaçados de extinção.

De acordo com os pesquisadores, duas espécies já foram com certeza extintas do Ceará: a anta (Tapirus terresitris) e o tatu-canastra (Priodontes maximus). Provavelmente, quatro estão extintas: a onça-pintada (Panthera onca), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o queixada (Tayassu pecari) e as populações nativas de bicho-preguiça (Bradypus variegatus). Até o final do ano, a lista estará completa.

Algumas espécies que nem sequer estão ameaçadas em nível nacional estão criticamente ameaçadas no Ceará. É o caso do quati (Nasua nasua) e do caxinguelê (Guerlinguetus brasiliensis), com registros raros e de localização restrita no estado. Ainda na categoria de “Criticamente em Perigo” (CR), encontram-se o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) e o morcego (Chiroderma visottoi).

A Lista vermelha é um passo fundamental para indicar quais espécies devem ser priorizadas em termos de ações políticas, manejo e pesquisas científicas que possam diagnosticar e solucionar os impactos ambientais que ameaçam nossa fauna silvestre.

Artur Bruno é secretário do Meio Ambiente do Ceará