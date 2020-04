Links podem estar contaminados

Não bastasse a tragédia humanitária à qual estamos submetidos, precisamos estar atentos para uma grande ameaça: cerca de 120 mil domínios foram registrados usando o tema Covid-19 e, consequentemente, estão potencialmente ligados a golpes. Desses, 527 são '.Com.Br'. Alguns deles, aparentemente, envolvem grupos de cibercriminosos ligados a roubo de cartões de crédito.

Na prática, significa que mais sites e mais links com informações falsas, circulam pelas redes envolvendo o assunto que domina a comunicação mundial e, consequentemente, fisgarão muitos curiosos, infectando máquinas, roubando senhas e provocando diversas consequências indesejadas. A técnica de colocar um software malicioso em meio a um assunto de interesse pessoal ou coletivo tem nome, é "phishing" - e é mais comum do que você pensa.

Em tempo de troca acelerada de conteúdos e vídeo conferência motivado pelo teletrabalho, o número máximo de participantes diários em reuniões feitas através, por exemplo, do aplicativo Zoom, em dezembro de 2019 era de 10 milhões. Em março de 2020, este número subiu para 200 milhões.

Mas que cuidados tomar para não ter a máquina e as corporações invadidas? Os atacantes insistem nessa estratégia, a do phishing, exatamente pela dificuldade de se ter uma resposta imediata, objetiva. Os atacantes aproveitam alguns temas que vão chamar a atenção das suas vítimas. Ávidas por um conteúdo que resolva suas dúvidas ou seus problemas, as pessoas tendem a clicar. É como se você abrisse a porta para a o criminoso entrar.

O que recomendamos é uma mudança de postura. Ao invés de confiar e clicar imediatamente, analisar criticamente se faz sentido aquela situação para a qual está sendo atraída. Checar por outros meios antes de clicar e, na dúvida, não clicar. Os cibercriminosos estão tão atentos que até domínios com o tema COVID20 já registram.

Renato Marinho

Chefe de Pesquisa do Morphus Lab