Líderes no comando das chapas

Assume contorno preferencial o rol das decisões partidárias, com a escolha de candidatos majoritários, tarefa que depende da direção e vozes autorizadas de correligionários eminentes -, todos desejosos de colaborar na indicação de postulantes com boa imagem, em condições de sensibilizar as correntes de opinião no País inteiro.

Se candidatura a presidente é tarefa complexa, as demais são seleções tormentosas que reclamam habilidade, sem a qual, as bases se ressentirão justificadamente, aspirando novas sugestões de líderes prestigiosos, capazes de agradar a variados segmentos, cada dia mais rigorosos na seletividade de representantes com largo apelo popular.

O vice-presidente, em cada composição, é alvo de alentadas conversações, quando dúvidas serão dissipadas por diretórios e parlamentares, num esforço para que os quadros políticos se tornem de alto nível, com vistas a catequizar um eleitorado elitizado, apto a vitalizar a sigla, na pugna a ser travada em todos os quadrantes de nossa Nação.

Alguns presidenciáveis padecem à falta de um candidato a vice que agregue a massa votante, por isso, buscam alguém que não desagrade os que irão sufragar o seu nome na competição de outubro vindouro.

Nem mesmo o presidente Jair Bolsonaro apontou o companheiro de chapa, figura essencial para consolidar o prestígio da legenda, numa refrega que exigirá acerto na indicação de nome que passe a ocupar um espaço de realce, como segundo mandatário dos destinos nacionais, portanto, devendo ser detentor de méritos comprovados.

As chefias das agremiações auscultam os próceres de maior visibilidade, na expectativa de que os preferidos acrescentarão uma imagem positiva, qualificados, então, para corresponder as exigências daqueles que cumprirão o dever cívico na árdua disputa.

Se o indicado não for o ideal, as restrições dos partidários tornar-se-ão persistentes, obrigando a mudanças vexatórias, desagregadoras de qualquer legenda.

É bom não errar na escolha dos pleiteantes, sob pena de deserções surgirem, inflexivelmente, com prejuízos irreparáveis. Nesse caso, olho vivo nos próximos lances, superando-se equívocos que possam ter ocorrido, inadvertidamente.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte