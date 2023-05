Liderança feminina: lutas, conquistas e desafios

Líderes femininas são a representação de um marco importante na luta das mulheres por igualdade de gênero e respeito às suas capacidades. Como mulher em uma área tradicionalmente masculina, como minha formação em engenharia e atualmente gerente geral de Shopping Center, sei que a conquista de espaços em chefias pode ser ainda mais difícil para nós.

Liderar pessoas é uma tarefa complexa que exige muita dedicação e habilidade, independentemente do gênero do líder. No entanto, acredito que o poder feminino traz uma perspectiva diferenciada, com maior sensibilidade e empatia para lidar com os colaboradores. Além disso, as mulheres podem atuar como modelos para outras mulheres, mostrando que é possível alcançar posições de destaque em qualquer área.

No meu caso, sempre fiz questão de me posicionar e expressar minha opinião, mesmo quando era a única mulher presente em uma sala de aula ou reunião de trabalho. Essa atitude foi fundamental para conquistar meu espaço e provar que mulheres também são capazes de ter sucesso em áreas predominantemente masculinas.

No entanto, ainda enfrentamos muitos desafios no mercado de trabalho. É comum vermos mulheres sendo subestimadas e enfrentando preconceitos e discriminações. Por isso, é importante que as empresas promovam a igualdade de gênero e valorizem a diversidade, criando oportunidades para que mulheres ocupem cargos de liderança e possam contribuir para o sucesso da organização.

A gestão participativa é uma das abordagens que mais valorizo, pois permite que todos os colaboradores tenham voz ativa na empresa. Isso significa que qualquer pessoa, independentemente do cargo que ocupa, pode sugerir melhorias, compartilhar ideias e contribuir para o crescimento da organização. Acredito que essa abordagem é especialmente importante para as mulheres, que muitas vezes precisam lutar para ter suas opiniões ouvidas.

Em resumo, a liderança feminina é uma conquista importante na busca por igualdade de gênero e respeito às capacidades intelectuais das mulheres. É fundamental que as empresas promovam a diversidade e a inclusão, criando oportunidades para que cada vez mais mulheres possam mostrar seu valor e ocupar cargos de liderança, contribuindo para o sucesso da organização.

Marília Ximenes é superitendente no Shopping Eusébio