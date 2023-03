Liderança feminina é essencial para estabelecer igualdade de gênero nas empresas

Mulheres ocupando cargos de liderança é um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos anos. Isso é algo que deve ser comemorado!

Mesmo com avanços, o tema é controverso. Dados de uma pesquisa de 2019 mostram que três em cada dez pessoas no Brasil ainda não se sentem confortáveis em ter uma mulher como chefe. E nesse número não estão inclusos apenas homens, muitas trabalhadoras pensam da mesma forma.

Ainda que a sociedade tenha evoluído muito em comparação à décadas atrás, quando as mulheres não eram bem vistas sequer no acesso ao ensino superior, ainda há muito o que fazer.

Não se trata apenas de entender que é preciso oferecer as mesmas oportunidades para as profissionais do sexo feminino, mas sim de mudar de perspectiva e enxergar o potencial que elas têm de contribuir para uma cultura organizacional mais forte.

A liderança feminina é essencial para estabelecer a igualdade de gênero dentro de uma empresa e, assim, contribuir para a igualdade na sociedade.

Ainda que enfrentem muitos obstáculos para chegarem à uma posição de chefia, as profissionais do sexo feminino têm toda a capacidade técnica e comportamental para lidar bem com as demandas de um cargo mais alto.

As competências que formam o perfil da liderança feminina são essenciais para o período dinâmico pelo qual o mercado corporativo está passando, influenciado pela transformação digital e o futuro do trabalho.

Na nossa visão, as mulheres são uma das principais forças para o desenvolvimento econômico e social de um país. Na empresa Atitude Serviços, 90% dos postos de chefia são ocupados por mulheres. Entre os nomes, estão: Lais Soares diretora de Gestão e Relacionamento; Dalila Lima diretora financeira; Yahaná Araujo diretora comercial, Adriana Sousa, diretora da administração condominial e Andrea Alves, coordenadora de Departamento Pessoal.