Licenciamento ambiental: entre o labirinto e a oportunidade

Não há como se falar em vida humana sem interação com o meio ambiente: toda atividade realizada pelo homem gera algum nível de impacto ambiental, ainda que mínimo. O Direito Ambiental, por outro lado, se concentra naqueles que tem relevância e potencial de degradar o equilíbrio ecológico. Nesse cenário, o verdadeiro propósito do licenciamento ambiental é reconhecer essa conexão, investigar e medir os efeitos das intervenções e traduzi-los em medidas mitigadoras que possam ser aplicadas e monitoradas ao longo do tempo.

O problema é que, no Brasil, esse processo nem sempre cumpre esse propósito. Um licenciamento ambiental excessivamente complexo, fragmentado e imprevisível transforma-se em obstáculo e não em instrumento. A falta de clareza cria oportunidades para a informalidade, para a judicialização e, em última instância, para a repulsa ao próprio processo. Todos são prejudicados nesse contexto: o empreendedor que enfrenta custos e insegurança, o poder público que se vê sobrecarregado e a sociedade que deixa de ter garantias reais de proteção ambiental. É importante lembrar que a economia necessita de previsibilidade e são os investimentos produtivos que geram empregos, movimentam cadeias de valor e garantem, por fim, a sobrevivência das pessoas.

A economia anseia por regras que sejam claras e aplicáveis. Essa simplicidade, contudo, não deve significar fragilidade, ao contrário, deve ser sinônimo de eficácia, de processos lineares. Normas bem desenhadas e estáveis conduzem a um procedimento mais confiável e reduzem a tentação de descumpri-las. O Brasil estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente apenas em 1981 e desde então busca evoluir seus mecanismos de licenciamento. Vivemos, portanto, uma experiência importante com a tramitação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Entre debates, ajustes e vetos, o tema ganhou espaço e despertou reflexão dos mais diversos setores.

Colocar o licenciamento no centro da pauta pública, fora dos gabinetes especializados, como um tema de desenvolvimento nacional já é, de pronto, uma primeira conquista. A segunda, que ainda precisa se concretizar, é avançar rumo a um sistema efetivamente equilibrado, que proteja nossas reservas naturais sem travar a geração de oportunidades para os brasileiros. O desafio é imenso, mas não intransponível. Temos recursos ambientais únicos no mundo, capital humano qualificado e uma sociedade cada vez mais consciente. O que falta é alinhar o desenho institucional com esses ativos. Se conseguirmos transformar o licenciamento em um instrumento de previsibilidade e confiança, em vez de um labirinto burocrático, daremos um passo decisivo para que o país concilie crescimento econômico e preservação ambiental. É esse equilíbrio que sustentará o futuro.

