Liberdade individual atual

Não existe direito individual absoluto. É importante que isso seja compreendido na sua plenitude, por todas as pessoas que desejam um ambiente não hostil para viver, sob qualquer ponto de vista. Seja social, democrático ou à luz da liberdade de expressão.



Não vou citar artigo constitucional ou lei alguma para fundamentar esse artigo. Não é necessário. Acredito que a capacidade de julgamento de cada cidadão, cada cidadã, precisa estar à altura da missão que é, todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias, ser capaz de filtrar o que se deve ou não dizer, o que se deve ou não fazer. Sobretudo nesse mundo novo repleto de notícias, exemplos bons e ruins, e muitas formas de levar ideias a todos os continentes em frações de segundos.



O direito da coletividade, bem como da preservação da vida, prevalece sobre a liberdade de pensamento. Deveria ser básico, simplório até. Fomentar o Nazismo significa incentivar a discriminação, a xenofobia, a segregação racial, além do extermínio em massa de povos em razão de sua origem. Em tempos de Moïse Kabahambe, o congolês brutalmente assassinado no Rio de Janeiro, essa compreensão assume caráter ainda mais dramático. E expõe a face cruel da desumanidade que ora no Rio de Janeiro, ora na Alemanha de antigamente, precisa ser revisitada com o devido senso crítico para não mais ser repetida.



Não por acaso, como se observa, essa é a razão da nossa legislação criminalizar apologia ao nazismo. Porque matar não pode ser uma solução de conflito. Porque matar não pode ser naturalizado. No caso específico do nazismo, não fosse criminalizado, bastaria saber do assassinato abjeto de milhões de pessoas, famílias inteiras inclusive, para ter asco dessa triste página da história humana.



Por último, peço a reflexão de todas as pessoas, a fim de que não relativizem a morte, não relativizem a justiça, não relativizem o respeito, a existência do outro. Porque existir é um valor em si. E quem tem voz, quem tem exposição pública, tem também a única diretriz sobejamente prioritária: aprender para promover o que é justo.

Diego Barreto é delegado