Liberdade de expressão: humor ou agressão

Os últimos dias foram marcados por intensos debates envolvendo o âmbito de proteção da liberdade de expressão - pilar fundamental de um Estado democrático - prevista no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, reverberada na ordem jurídica doméstica no art. 5º, IX da Constituição Federal.

Em verdade, as inquietudes envolvendo o sentido e alcance da liberdade de expressão não são próprias da contemporaneidade, visto que em todas as fases que marcaram a evolução humana, a relação entre Poderes instituídos e a livre manifestação do pensamento, sempre se mostrou bastante tensionada.

Entretanto, é na atual “sociedade da insuportabilidade” - caracterizada pela ausência de diálogo social entre seus protagonistas e pela falta de tolerância com opiniões antagônicas – que o tema merece ser cuidadosamente enfrentado, pois diante dos incessantes discursos odiosos e das condutas ofensivas desferidas contra a honra alheia, as vezes até travestidas de “humor”, urge perquirir a necessidade de se definir standarts e métodos mais eficientes a tutelar esse direito fundamental sem, contudo, chancelar o indesejado hate speech, que por vezes caracteriza violação a dignidade da pessoa humana.

É neste sentido que se lança a indagação: falas e textos humorísticos que possuem o condão de agredir direitos de personalidade, ofender crenças religiosas e atacar orientações sexuais, são acobertados pelo exercício da liberdade de expressão?

Na cerimônia do OSCAR 2022 o mundo inteiro assistiu a cena de agressões protagonizada por um ator premiado (Will Smith) e um comediante (Chris Rock), em que o roteiro desse “filme” (fatos reais) abordava os limites da liberdade de expressão e o “humor a qualquer custo”, em que foram desferidas “piadas” envolvendo a condição de saúde e física da atriz Jada Smith.

Aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em diversas oportunidades, que o exercício da liberdade de expressão não deve ser entendido como um permissivo para ofender, discriminar, fomentar ódio ou práticas de crimes, conforme se evidencia no julgamento do Caso Ellwanger.

O subjetivismo e casuísmo processuais tem permeado um cenário de extrema insegurança jurídica, indicando, em alguns casos, pronunciamentos judiciais contraditórios, em que a análise efetiva do âmbito de proteção da liberdade de expressão parece ficar em segundo plano em detrimento da pessoa envolvida (quem profere a fala “odiosa”).

Por fim, não se descuida do pensamento do Juiz da Suprema Corte Americana William O. Douglas, de que “a restrição de pensamento livre e liberdade de expressão é a mais perigosa de todas as subversões”, todavia, precisamos buscar o exercício saudável e responsável dos direitos e garantias fundamentais, sob pena de tornar ainda mais complexa e violenta as relações interpessoais.

Fábio Zech é professor do Curso de Direito da Uni7