Lesões em atletas de fim de semana

Todo atleta está sujeito a sofrer lesões ao praticar esportes, muito mais para os chamados "atletas de fim de semana", ou seja, aquelas pessoas que se exercitam - quase sempre sem a orientação adequada - apenas aos sábados e domingos. De acordo com um estudo feito pela Escola Médica de Harvard, nos Estados Unidos, existe 50% de chances da população em geral desenvolver problemas de joelho, entre os 25 e os 75 anos, mas o risco aumenta exponencialmente para os atletas de fim de semana.

Mas por que aquele inocente jogo de futebol com os amigos pode ser tão prejudicial? A razão principal é que na maior parte das vezes esses esportistas não fazem um trabalho de fortalecimento muscular regular. Por isso, qualquer movimento brusco durante a partida pode se transformar em um trauma - que ocorre com grande frequência nos joelhos - podendo ocasionar desde uma torção leve a problemas bem mais graves, como a ruptura de ligamento por trauma e a lesão do menisco.

Além dos joelhos, outras articulações podem ser comprometidas com o famoso “racha” entre os amigos: cotovelos, coluna e quadril. São regiões muito propensas a impactos e vitais para todos os movimentos que realizamos no dia a dia. Qualquer pancada mais forte pode limitar a mobilidade e causar episódios de dor, mais ou menos intensos.

No entanto, não é por isso que se deve parar de praticar esportes. Seguir algumas recomendações básicas pode evitar ou diminuir muito os problemas físicos nas articulações, como realizar aquecimento antes de praticar o esporte, fazer fortalecimento muscular regular por meio de pilates, musculação, natação ou exercícios funcionais, e controlar o peso. Em qualquer caso, o ritmo da atividade deve ser moderado no início e ir aumentando aos poucos. O importante é não ficar parado.

Neste período do ano, em que se celebra o mês da Saúde do Homem, refletir sobre os cuidados com os joelhos e demais articulações do corpo é fundamental. Afinal, quem é atleta, mesmo nos fins de semana, tem todo o direito de continuar praticando seu esporte preferido, desde que tome os devidos cuidados e siga as recomendações dos médicos.

Leonardo Drumond é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)