Lente ou Faceta? Como escolher o tratamento ideal de forma consciente?*

Os tratamentos odontológicos estéticos estão em alta e muitas pessoas procuram dentistas para ter o sorriso perfeito. Logo vem a dúvida na cabeça: é melhor colocar lente ou faceta?

Para simplificar o entendimento, vamos chamar de lente (a porcelana) e de faceta (a resina).

Existe uma diferença grande entre esses dois materiais quando comparadas propriedades físicas e resultado estético.

Enquanto a lente tem alta resistência, quem opta pela faceta precisa ter alguns cuidados adicionais com alimentação. A lente não tem alteração de cor ao longo do tempo, já a resina precisa de polimentos periódicos para voltar a brilhar. As lentes são confeccionadas em laboratório, por isso necessita de mais tempo para finalizar o trabalho enquanto faceta é colocada diretamente na boca, podendo ser feita em menos tempo. Se levarmos em consideração o valor, também são bem diferentes, já que as lentes têm custo mais elevado que as facetas.

“Mas e agora, qual devo escolher?” Bom, essa resposta é individual e para isso devemos levar em consideração os hábitos e estilo de vida de cada pessoa.

Para quem tem bruxismo (hábito de apertar ou ranger dentes) o mais indicado são as lentes. Por ter baixa resistência, as facetas podem quebrar com facilidade, fazendo com que a durabilidade seja breve.

Para hábitos de consumo de alimentos e bebidas bem pigmentadas como vinho, café, ketchup, chocolate e semelhantes, as lentes não causam nenhuma preocupação, já com as facetas será necessário visitar o profissional para polimento e remoção dos pigmentos a cada 4 a 6 meses, em média.

Como você percebeu, a lente é um material superior à faceta, mas possui um custo bem mais elevado. Por esta razão vemos tantas pessoas buscando pelas facetas, que podem ser feitas de forma bem segura, se tiverem a indicação correta.

Resultados estéticos ruins não tem nenhuma relação com o material escolhido, mas se deve à falta de planejamento personalizado pelo profissional.

O tratamento odontológico estético continua sendo um tratamento de saúde. Dessa forma, é preciso avaliar, interpretar e planejar a situação de cada pessoa de forma individual para executar o trabalho de forma correta e entregar ao paciente um resultado de excelência.