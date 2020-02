Leitura libertadora

Histórias de superação das dificuldades, de vitória contra as adversidades mais perversas, devem sempre ser narradas, como exemplos de inspiração para todos nós. É o caso da de Francisco Siqueira de Lima, atual presidente da Academia de Letras de Maracanaú. Ele, hoje com 70 anos de idade, saiu da condição de assaltante e homicida para o mundo da literatura. Está há 30 anos em liberdade, após ter passado anos encarcerado. Siqueira cumpriu pena pela prática de um homicídio no Ceará, incluídos aí 11 anos em regime fechado. Graças ao apoio de Eunícia Barroso, ex-coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Fortaleza, através de um projeto criado em 1994 para acolher e reencaminhar ex-presos e familiares ao convívio social, ele encontrou, na leitura e na escrita, caminhos para reconstruir sua vida. Em 1986, Siqueira lançou, pelas Edições Paulinas, o livro “Mãos ao Alto: Vozes da Prisão”, republicado em 1998. É autor, ainda, de outros quatro livros e cinco cordéis, entre eles, “A Verdadeira História do Ceará Sporting Clube”, seu time de coração, pela Tupynanquim Editora, aqui mesmo, na capital cearense.

O escritor, sem dúvida, venceu muitas dificuldades e perseverou rumo à sua transformação pessoal e espiritual. Já teve inclusive um outro cordel de sua autoria – “O Dragão Malvado ou o Sinal dos Tempos” – premiado em concurso nacional, promovido pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Presidiu a academia literária de sua cidade entre 2018 e 2019 e foi reconduzido, há pouco, para novo biênio na presidência daquela Instituição. Sua história, de tudo o que enfrentou e da chance que abraçou rumo à sua mudança como cidadão de bem, merece ser contada e recontada, como estímulo e inspiração para muitas outras pessoas. Ele buscou, no interesse pela leitura e pela literatura, caminhos de libertação e transformação. Ao escritor, nossos parabéns e homenagens!