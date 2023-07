Leitura: hábito e prazer

Ao ser iniciado na alfabetização, igual a tantas outras crianças, lembro que tinha uma curiosidade em decifrar (ou pelo menos pronunciar) tudo que via pela frente: outdoors, cartazes, faixas e até bula de remédio. Hoje entendo que isso tem uma razão de ser: a leitura nos abre um mundo de possibilidades. Quem discorda?

Assim como viajar é mais do que apenas desbravar lugares, pois permite conhecer outras realidades, costumes e culturas e aperfeiçoar nosso próprio comportamento, sinto que a leitura nos remete a viagens virtuais no tempo e no espaço e nos faz sairmos, por alguns instantes, de nossos próprios limites e voar na imaginação. Como algo assim tão terapêutico pode ser desprezado?

É enriquecedor perceber, em diferentes gêneros literários (conto, ficção, romance, biografia, poesia, crônica etc) e jornalísticos (informativos como notícia, reportagem e entrevista, ou opinativos, como artigos, resenhas, editoriais e colunas, entre outros) o quão criativo, crítico e complexo podem se mostrar o ser humano e a realidade que o cerca. Dá para menosprezar tanto aprendizado?

Apesar da experiência inigualável da leitura, com todo respeito às demais manifestações artístico-culturais que têm seus próprios valores e peculiaridades (teatro, música, cinema, pintura, esculturas etc), temos assistido com tristeza o fechamento frequente de livrarias e espaços reservados ao deleite coletivo da descoberta da literatura. A busca e a aquisição virtual de obras suprem igualmente?

Quem já experimentou ler um livro e, depois, assistir à versão cinematográfica ou teatral adaptada daquele texto deve ter notado a diferença. Claro que a reação emocional é distinta. São linguagens diferentes, meios diversos de contar uma mesma história. Em verdade, a adaptação, em si, já é uma leitura particular. Há vários exemplos de obras adaptadas como Ensaio sobre a cegueira (obra de José Saramago, competente e corajosamente levada às telas pelo diretor Fernando Meirelles), A insustentável leveza do ser (Milan Kundera), Forrest Gump, o contador de histórias (de Winston Groom, que deu a Tom Hanks o oscar de melhor ator), O discurso do rei - Como um homem salvou a monarquia britânica (de Mark Logue e Peter Conradi, que, dirigido por Tom Hooper, levou o prêmio máximo do cinema nas categorias melhor filme, ator, direção e roteiro original),. Que tal fazer o teste?

A rapidez de assistir a um filme ou a uma peça teatral ou o compartilhamento de informações em grupos de whatsapp não podem nem devem nos furtar o hábito e o prazer da leitura de jornais, revistas e livros. Seria desperdício de aprendizado e conhecimento.

Valdélio Muniz é jornalista