Leia com uma criança durante a pandemia

Em tempos tão difíceis de pandemia e distanciamento social, em que precisamos permanecer em casa por um longo período de tempo, a leitura com certeza é uma ferramenta importante para estimular o desenvolvimento cognitivo (inteligência), despertar as emoções, a imaginação e a alegria de viver nas crianças que convivem em nosso lar.

Quando lemos com uma criança pequena, fortalecemos a construção do afeto e do vínculo. Nada mais prazeroso do que estar lado a lado ou em frente a um pequeno leitor, observar as suas feições, o olhar, o sorriso e as demais expressões de confiança enquanto pronunciamos cada palavra de um bom livro de literatura infantil ou mesmo de um conto rememorado a partir da tradição oral.

Estudos de neurociências apontam que o ato de ler ou contar estórias melhora o raciocínio infantil, a habilidade da linguagem, o desenvolvimento de vocabulário e a ampliação da memória das crianças.

Além disso, estórias infantis oportunizam a formação de valores, visto que potencializam uma relação de identificação do leitor junto aos personagens, às atitudes tomadas por eles e à resolução da trama que resulta no desfecho de cada conto. A criança passa a reconhecer melhor os próprios sentimentos e dos seus semelhantes.

Ciente disso, o Instituto Myra Eliane desde a sua fundação em 2016, adotou um programa de formação em valores humanos com conteúdos que estimulam os(as) profissionais de educação a contar estórias. Mesmo agora, em contexto de educação remota, continua orientando (os)as professores(as) dos municípios parceiros nessa missão tão valorosa de tocar as crianças e as suas famílias a partir da convivência com a literatura infantil. São atitudes simples, mas que ampliam o canal de diálogo e a escuta sensível entre escolas e comunidades; pais, mães e filhos(as).

O melhor resultado dessa ação tem sido a expressão de felicidade das crianças que através dos contos infantis conseguem aliviar o estresse, sonhar e experimentar uma realidade melhor, diferente dessa que estamos vivenciando.

Como já disse o escritor La Fontaine: “Se quiser falar ao coração, há que se contar uma história. Porque é assim – suave e docemente que se despertam consciências". Por isso, caro(a) leitor(a), conte você também uma estória para as crianças que convivem no seu lar!

Vinícios Rocha

Diretor Pedagógico do Instituto Myra Eliane