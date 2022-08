Lei Maria da Penha: um marco para a proteção das mulheres

No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha nº 11.340/2006 completou 16 anos, e, dentre várias alterações, a mais recente delas ocorreu em 8 de março de 2022, com a Lei nº 14.310, que alterou o art. 38-A, para determinar o registro imediato, pela autoridade judicial, das medidas protetivas de urgência.

Uma questão importante de se destacar, é que a Lei Maria da Penha determina o modus operandi (art.10-A, inciso III) a ser desempenhado pelas instituições formais de controle para não fragilizar ainda mais a vítima, devendo evitar sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. O volume de alterações demonstra que a legislação ainda não chegou em um nível de excelência, muito embora tenha sido um marco na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, além de ter sido uma legislação que impulsionou a criação de várias outras com propósitos semelhantes.

Ademais, mesmo com o amparo legislativo e a consequente punição, acredito que seja necessário abrir o campo de visão sobre a temática, além de estudos cada vez mais intensificados. Infelizmente, o sistema não apenas é estruturalmente ineficaz na proteção à mulher, como a única resposta que está capacitado a acionar – a punição – é desigualmente distribuída e não cumpre as funções preventivas que se lhe atribui. Igualmente, é preciso chamar atenção para a violência simbólica, aquela que permite a atribuição de valor sociológico às diferenças biológicas entre os sexos, sendo as práticas e as relações de dominação acolhidas como naturais, condicionando comportamentos que seguem evoluindo para o crime.

Para perceber a importância de uma legislação benigna, a exemplo da L.M.P., não se deve negligenciar a construção histórica de dominação do homem sobre a mulher para se perceber que condutas de violência de gênero são legitimadas, muitas vezes, pela cultura patriarcal.

E não menos importante, é necessário lembrar que estamos em ano eleitoral, e é muito importante que nós mulheres votemos em candidatos cuja pauta de violência de gênero faça parte do seu plano de governo, para que possamos cada vez mais, enfrentar essa cultura de subjugação e desvalorização da mulher.

Isabelle Lucena Lavor é docente do Centro Universitário Estácio do Ceará