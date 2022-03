Legado feminino na Universidade

Neste dia, celebrado em luta ao redor do mundo, no qual saudamos todas as mulheres, é importante para a comunidade que forma a Universidade Federal do Ceará valorizar também aquelas que desbravam o mundo do trabalho e as fileiras da administração pública federal. Nesse contexto, despontam as pioneiras, como Joana Stockmeyer (primeira servidora pública brasileira, incorporada em 1892 à Imprensa Nacional) e Maria José de Castro Rebello Mendes (a primeira concursada, empossada diplomata do Itamaraty em 1918).

Orgulha-nos constatar que, na UFC, temos a maior participação feminina na história da administração superior, entre pró-reitoras e pró-reitoras-adjuntas. A Instituição certamente não seria o que é sem as suas mais de 900 docentes, 1.800 servidoras técnico-administrativas e 12.000 alunas matriculadas.

Ademais, devemos muito àquelas que, no presente, dedicam sua inteligência e labor a engrandecer nossa Academia. Mulheres que já foram estudantes, moradoras das Residências Universitárias, graduadas, professoras, pesquisadoras, diretoras e gestoras. Temos grandes profissionais em nossos quadros, as quais mostram ser possível vivenciar uma carreira pautada no autodesenvolvimento e, a partir dele, exercitar competência, tenacidade e sensibilidade.

Assim, olhando para o passado e para o presente, vislumbramos um futuro com mais otimismo, por sabermos que, assim como elas, muitas outras farão parte da história da comunidade acadêmica da UFC. Mulheres que vão agregar suas experiências de vida com o ensino, com a pesquisa e com a extensão universitária, mantendo vivo e pujante esse mecanismo transformador que é a essência da Universidade. Com elas, a Federal do Ceará tornar-se-á, cada vez mais, um espaço privilegiado de dinamismo, empreendedorismo e inovação.

Cândido Albuquerque é reitor da Universidade Federal do Ceará