Laços Inquebráveis construídos no Jiu-Jitsu

O jiu-jitsu não é apenas uma arte marcial, mas uma filosofia de vida que pode transformar famílias. Pessoas descobrem os benefícios físicos e emocionais através do jiu-jitsu, muitas estão optando por trazer pais e filhos para o tatame. Esse esporte dinâmico de maior contato físico oferece uma série de vantagens que vão muito além das habilidades de defesa pessoal. O treino de jiu-jitsu pode unir a família, promovendo um ambiente saudável e fortalecendo laços inquebráveis. A técnica milenar, quando procurada, nos guia e nos fortalece diante dos desafios.

Para as crianças, especialmente, o jiu-jitsu é uma maneira incrível de construir confiança e autoestima. É válido destacar que os pequenos aprendem técnicas, e enfrentam desafios comendo frutas e verduras que rejeitam no dia a dia, por exemplo. Elas desenvolvem um senso de realização que se traduz em maior autoconfiança em suas vidas cotidianas. Assim como no esporte, na nossa família devemos encontrar força uns nos outros. Cada batalha é uma oportunidade para o crescimento familiar!

O jiu-jitsu ensina valores fundamentais como disciplina, respeito e humildade. A meninada aprende a seguir regras e a respeitar seus colegas de treino, professores e, por extensão, seus pais e familiares. Essas lições, repassadas nos minutos finais de casa aula, acerca do respeito mútuo têm um impacto positivo em toda a família. Cada instrução repassada, sem dúvida, estabelece uma celebração de compromisso para com as crianças e adolescentes que estão em constante formação.

Partindo para o tópico saúde, a atividade melhora a questão cardiovascular, a flexibilidade e a força muscular. Quando toda a família está envolvida, cria-se um ambiente de apoio onde todos são incentivados a permanecerem ativos. A arte suave também é vista como "xadrez humano" devido sua complexidade tática. Envolve pensamentos mais alinhados, antecipando os movimentos do oponente e criando estratégias. Parece algo sem conexão social, mas essas habilidades de solução de problemas são importantes na vida cotidiana e ajudam no desenvolvimento social.

Aos pais que convivem com altas cargas de estresse, o jiu-jitsu é uma forma poderosa para se livrar do cortisol. O treino intenso ajuda a aliviar as tensões acumuladas, proporcionando uma maneira saudável de lidar com as pressões diárias. Por fim, asseguro que a prática esportiva em família no tatame trabalha a paciência e a perseverança, itens básicos para uma vida tranquila.

Daniel Machado é professor faixa preta de Jiu-Jitsu