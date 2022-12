Laço Branco: homens pelo Fim da Violência contra a Mulher

A violência contra a mulher é assunto sempre atual e que requer discussões reiteradas e incessantes, a fim de que se possa chegar a um ponto de convergência de ações que eliminem, ou pelo menos minimizem, os atos nefastos de violência de gênero que continuam a ser praticados.

Contudo, é importante salientar que esta demanda de conscientização não se direciona apenas para a mulher, acerca de seus interesses, direitos e meios de defesa. É preciso informar e conscientizar os homens a respeito das tantas violências impingidas à mulher, em razão do gênero, com respaldo em uma relação de poder imposta pelo patriarcado, que subjuga a figura feminina.

A Campanha Brasileira do Laço Branco objetiva sensibilizar e mobilizar os homens para as causas que tratam do contexto da violência doméstica, evidenciando que não compactuam com os atos abusivos praticados e envolvendo-os em ações pelo fim de todas as formas de violência contra a mulher, buscando a igualdade de gênero e a justiça social.

No Brasil, essa Campanha ganhou reforço com a Lei n° 11.489/07, que instituiu o dia 6 de dezembro como o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Esta conscientização fortalece a luta de tantas mulheres pela busca de seu espaço no seio familiar e na sociedade, assim como no processo de monitoramento das ações do Estado, mormente no tocante à formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e estabelecimento de rede de apoio e equipamentos de proteção à vítima.

Eveline Lima é coordenadora do curso de Direito da Estácio Ceará