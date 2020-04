Justos para resistir e superar

Neste aniversário de Fortaleza, é preciso deixar registrado nosso orgulho do fortalezense, do cearense, do nordestino, cujo histórico traz a manifestação de uma força interior que demonstra ser possível vencer as adversidades, independentemente do nível de grandeza. Nesse momento eu acredito que Fortaleza resiste se unindo. Precisamos compreender que somos todos um. Todos juntos com o mesmo propósito.

Unificando os nossos dons, nossos talentos, nossas forças e nossas fragilidades, assim eu vejo Fortaleza resistir. E superar.

Toda crise, apesar dos seus desafios, nos possibilita uma oportunidade de crescimento enquanto ser humano. Sinto que a oportunidade que recebemos agora é de unidade, de diminuir a separação entre nós, de transitar do egoísmo para o altruísmo e colocar o amor em movimento.

Estamos sendo convocados a dispor dos nossos dons e talentos em prol da humanidade.

Venho dizendo nas minhas palestras e encontros com públicos distintos e em vários locais de nossa cidade, que ou a gente muda a forma de fazer negócios e de nos comportamos diante da vida por consciência, ou vamos ter que fazer isso por sobrevivência.

A humanidade não tem mais tempo, o planeta não tem mais tempo, então chegou a hora. Infelizmente, nós precisamos passar por um momento de dor para aprendermos.

O Supera Fortaleza é um exemplo, uma ação que tem a união de todos os setores da sociedade e que já ajudou oito mil famílias em meio à crise. É uma iniciativa com a participação do setor público e privado, universidades, terceiro setor, sociedade civil - envolvidos em uma mesma causa e propósito. Cada um oferece o seu talento, porque cada setor tem uma expertise, fazendo o seu melhor para que a gente possa resistir.

Isso só reforça meu sentimento de que não existem nós e os outros, somos todos um.

Minhas reflexões no momento são: será que estou dando o meu melhor? O que em mim está contribuindo para superar essa crise? O que em mim precisa ser potencializado para que possamos resistir juntos e sairmos seres humanos melhores? Eu convido todos a essa reflexão, para que possamos fazer o nosso melhor. Por Fortaleza, a cidade onde vivemos, pelo próximo, pelo mundo.

Ticiana Rolim Queiroz

Diretora da C. Rolim Engenharia, fundadora do "Somos Um" e uma das Idealizadoras do "Supera Fortaleza"