Justiça em números: acessos e desafios

Em setembro deste ano, o relatório “Justiça em Números” trouxe à tona dados surpreendentes que merecem uma análise mais profunda e reflexiva. Segundo o relatório, o ano de 2022 testemunhou um aumento significativo no acesso à justiça, com 2,9 milhões de casos novos a mais em comparação com 2021. Esse crescimento abrupto de demanda judicial marcou o ápice de uma série histórica que abrangeu os anos de 2009 a 2022, possivelmente indicando o ingresso de ações represadas nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia. Um total de 31,5 milhões de processos judiciais foram ingressados ao longo do ano.

O presidente da Associação Cearense de Magistrados considerou os números revelam um cenário desafiador enfrentado pelo Judiciário brasileiro em 2022 a demandar agilidade, produtividade e resiliência. Magistrados de todo o país julgaram milhões de processos, garantindo assim o acesso à Justiça. De acordo com o relatório, aproximadamente 70% dos processos em tramitação estão sob competência da Justiça estadual. Notavelmente, o número de processos baixados cresceu em 3 milhões (10%) e o número de casos já julgados aumentou em 2,9 milhões (10,9%).



É importante ainda destacar que alguns aspectos do relatório refletem uma realidade já conhecida, mas que merece atenção especial. A Justiça estadual, que lida com a maioria das demandas judiciais no país, precisa de recursos adicionais em termos de estrutura para atender eficazmente à crescente demanda. O levantamento apontou que o Ceará continua figurando na lista dos estados com o menor orçamento per capita do país, um problema que tem se agravado com o tempo. Essa situação dificulta o cumprimento das crescentes demandas por novos processos.



Em resumo, o relatório "Justiça em Números" de 2022 reflete não apenas os desafios enfrentados pelo Judiciário brasileiro, mas também sua resiliência e comprometimento em garantir o acesso à Justiça. No entanto, é crucial que o poder público esteja atento às necessidades financeiras da Justiça Estadual para garantir a eficácia e a agilidade na resolução dos conflitos, essenciais para a manutenção do Estado Democrático de Direito em nosso país.

José Hercy Ponte de Alencar é presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)