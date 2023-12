Justiça em 2024

O ano de 2023 impôs desafios significativos ao Judiciário, especialmente no Ceará, onde a resiliência se tornou a palavra de ordem em meio a percalços. O relatório “Justiça em Números” revelou uma realidade preocupante: o Ceará ostenta o menor orçamento per capita do Brasil. Essa constatação, embora represente apenas a ponta do iceberg, sinaliza a urgência de reflexões estruturais para viabilizar as melhorias necessárias. A busca por soluções não apenas responde a um déficit financeiro, mas também aprimora a eficiência do serviço prestado à população.



Nos últimos dias, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou as Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2024. Essas metas, elaboradas anualmente de maneira participativa, têm como objetivo fomentar a colaboração e estabelecer prazos que impulsionem a efetividade do sistema judiciário. A abordagem participativa adotada, com reuniões setoriais e discussões entre os presidentes dos tribunais brasileiros, destaca-se como uma inovação valiosa, trazendo uma nova dinâmica ao debate em torno das melhorias necessárias.



Dentre as 11 metas propostas, destaco duas: a Meta Nacional 1, que preconiza julgar mais processos do que os distribuídos, e a Meta Nacional 2, que visa o julgamento de processos mais antigos. Essas metas refletem um compromisso claro em lidar não apenas com a quantidade, mas também com a qualidade da prestação jurisdicional. Trago para o centro dessa discussão também a Meta 9, que objetiva “estimular a inovação no Poder Judiciário”. O cenário desafiador de recursos limitados no Ceará e em todo o país exige não apenas uma abordagem criativa para otimizar processos, mas também um engajamento contínuo na promoção de mudanças estruturais. A busca por eficiência não pode ser dissociada da busca por equidade e justiça, princípios fundamentais que sustentam a confiança da população no sistema judicial.



Assim, em síntese, o ano de 2024 se delineia como um período crucial para a Justiça brasileira, marcado pela colaboração, inovação e o firme propósito de superar desafios. A participação ativa na definição de metas nacionais, aliada a uma análise crítica dos recursos disponíveis, é a chave para moldar um futuro em que a Justiça não apenas sobreviva, mas prospere, atendendo plenamente às expectativas da sociedade que ela serve.

José Hercy Ponte de Alencar é presidente da ACM