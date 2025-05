Justiça Eleitoral e Inteligência Artificial: Desafios e Oportunidades

A crescente adoção da Inteligência Artificial (IA) nos processos eleitorais tem provocado debates relevantes sobre seus impactos na atuação da Justiça Eleitoral. Desde a automatização de tarefas administrativas até a identificação de conteúdos falsos, a IA representa um avanço significativo na busca por eleições mais seguras, transparentes e eficientes. No entanto, a incorporação dessa tecnologia impõe desafios éticos, jurídicos e estruturais que não podem ser ignorados.

A IA pode ser aplicada de diversas formas na Justiça Eleitoral, trazendo benefícios que vão desde o combate à desinformação até a otimização da logística eleitoral. Algoritmos são capazes de identificar e classificar conteúdos enganosos nas redes sociais, contribuindo para conter a propagação de fake news durante campanhas eleitorais — um fenômeno que ameaça diretamente a integridade do voto. Além disso, ferramentas automatizadas podem fiscalizar propagandas políticas, verificando se estão de acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo o tempo de exibição e a transparência no financiamento. Sistemas baseados em IA também auxiliam na organização do processo de votação, permitindo a previsão de gargalos e sugerindo soluções para evitar filas, bem como reforçar a segurança cibernética contra ataques que possam comprometer a integridade dos resultados.

Apesar dessas possibilidades, o uso da IA no contexto eleitoral exige atenção especial. As decisões automatizadas devem ser transparentes e passíveis de auditoria, a fim de evitar que vieses algorítmicos comprometam a equidade do processo. Quando não devidamente supervisionados, esses sistemas podem, ainda que de forma não intencional, favorecer determinados grupos políticos, minando a legitimidade das eleições. A privacidade dos eleitores é outro ponto crítico: a coleta e o uso de dados para análises de comportamento eleitoral precisam obedecer estritamente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Soma-se a isso o risco da dependência de tecnologias desenvolvidas por empresas privadas, o que pode comprometer a autonomia e a soberania do processo eleitoral. Assim, é fundamental que as soluções tecnológicas adotadas sejam seguras, auditáveis e, preferencialmente, desenvolvidas de forma independente.

No ambiente digital, a IA também desempenha um papel ambíguo. Se, por um lado, é capaz de proteger o processo eleitoral, por outro, pode ser usada para ampliar os efeitos da desinformação. As fake news têm um alvo claro: o eleitor. Com o uso de tecnologias como deepfakes e perfis automatizados, criam-se realidades manipuladas que confundem o eleitorado e corroem a confiança nas instituições. Esse tipo de manipulação não apenas interfere no voto, como também coloca em xeque os próprios fundamentos da democracia. O combate a esse fenômeno exige mais do que medidas punitivas — demanda articulação entre instituições, troca de experiências, regulamentação efetiva e, sobretudo, uma visão estratégica que encare a IA não como ameaça, mas como ferramenta que pode — e deve — ser usada para fortalecer o processo democrático.

A Justiça Eleitoral já começou a enfrentar esses desafios, com decisões recentes que punem o uso indevido da IA em campanhas e estabelecem limites claros para sua aplicação, como a obrigatoriedade de identificação de conteúdos produzidos com IA e a proibição do uso de deepfakes. No entanto, há ainda muitas divergências sobre a forma de lidar com essas tecnologias e sobre como conciliar a rapidez da inovação digital com a estrutura e o ritmo das instituições. A Justiça Eleitoral, marcada por uma atuação ainda muito “analógica” e reativa, encontra dificuldades para acompanhar a fluidez do cenário digital. A velocidade da tecnologia impõe uma realidade que muitas vezes escapa das possibilidades regulatórias e operacionais do modelo atual.

Há, portanto, duas realidades convivendo: a do marco legal existente e a do cotidiano digital. E é justamente nesse ponto que a Justiça Eleitoral precisa avançar. É preciso desenvolver respostas mais eficazes, capazes de dialogar com a realidade tecnológica sem abrir mão dos princípios democráticos. A IA não pode ser tratada como um inimigo, mas tampouco pode ser adotada de forma acrítica. Seu uso deve ser conduzido com responsabilidade, rigor e compromisso com a lisura das eleições.

A incorporação da Inteligência Artificial aos processos eleitorais é inevitável e, se bem conduzida, pode representar um avanço significativo para a democracia. No entanto, isso dependerá da capacidade das instituições de adaptarem-se ao novo contexto, regulamentarem com clareza e exercerem fiscalização ativa. O futuro do processo eleitoral será cada vez mais digital, e a Justiça Eleitoral deve estar preparada para garantir que, nesse novo cenário, a tecnologia atue como aliada da transparência, da segurança e da liberdade do voto — nunca como uma ameaça à sua integridade.

Maikon Cavalcante é advogado