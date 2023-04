Justiça do trabalho

Qual o foro competente para processar e julgar ação trabalhista: local da prestação de serviço? Domicilio do reclamante? Domicilio da (o) reclamada (o)?

Exemplo: A (o) reclamante, beneficiária (o) da justiça gratuita, ajuíza reclamação trabalhista no foro diverso do local de prestação de serviço e não possui condições econômicas de se deslocar para ajuizar reclamação no local de prestação de serviço.

Em primeira análise, o princípio constitucional do Acesso a Justiça garante a todos os indivíduos, sem distinções de raça, geografia, de cultura, religião etc. o acesso ao Poder Judiciário para dirimir seus conflitos em que o Estado tem competência para receber e julgar os casos em concreto. De acordo com que está ratificado na CF/88, o Poder Judiciário não poderá excluir nenhuma demanda que lesiona ou ameaça o direito do ser humano. Logo, a reclamante tem o direito garantido para reclamar ação trabalhista, porém, mais adiante, será evidenciado se ela tem plena capacidade postulatória para ingressar ação em local diferente do que está ratificado na Consolidação das Leis do Trabalho.

Em segunda análise, de acordo o art. 651, § 3°, da CLT, as Juntas de Conciliação e Julgamento devem, por via de regra, ser postulados no local da prestação de serviço. É um artigo não absoluto, ou seja, a postulação da ação pode ser moldável de acordo com o caso concreto e que esteja legalmente e doutrinalmente aceito. É nesse ínterim que entra a exceção de incompetência, na qual expõe casos em que pode ter exceção a regra, ou seja, a ação trabalhista pode ser ajuizada não no local da prestação de serviço, mas em local diverso para ter uma maior agilidade processual e, também, para ter uma equidade econômica processual entre as partes. Nesse hiato, por motivos econômicos da reclamante é necessário, neste caso, que haja uma exceção de incompetência para proporcionar uma presença mais efetiva da reclamante na relação processual, nesse ponto inclui o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pois, haja vista, a reclamante terá mais benefícios para demandar proposituras processuais que venha a surgir.

Portanto, com o intuito de um processo sem litígios, sem obstáculos, sem impedimentos em razão econômica e territorial (em relação quem ajuíza a ação) é absolutamente cabível que o Poder Judiciário, na seara trabalhista, acolha a ação da reclamante, garantindo a esta, acesso a justiça de acordo com a exceção de incompetência em razão do local.

Abraão Albuquerque é advogado