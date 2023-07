Justa causa e precipitação

Um dos temas mais frequentes nos processos trabalhistas, além da cobrança do pagamento de verbas rescisórias (aquelas devidas pelo empregador por ocasião do término do contrato de trabalho), diz respeito à reversão de dispensa por justa causa (quando o trabalhador entende que não cometeu a falta grave apontada pelo patrão).

Primeiramente, há de se destacar que, realmente, a dispensa por justa causa é uma forma extrema e traumática de se por fim a uma relação empregatícia, pois implica não apenas a perda da fonte de sustento para o trabalhador. Abala sua moral e autoestima e, em alguns casos, a boa fama e reputação de que dispõe. Por isso, é preciso evitar uma precipitação que pode custar caro.

Embora a imediatidade da punição (rapidez da aplicação da pena ou sanção em relação à ocorrência do fato) seja um dos requisitos que os estudiosos do direito (doutrinadores) e os precedentes dos tribunais (jurisprudência) reconhecem para validar a dispensa por justa causa, a pressa não pode impedir a cuidadosa apuração, com direito a contraditório e defesa, nem provocar tomada de decisão sem que sejam observados outros elementos sobre os fatos e sobre o histórico do empregado.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) indica, no artigo 482, situações que constituem faltas graves cometidas por empregados (capazes de justificar a dispensa) e, no artigo 483, hipóteses de faltas graves de empregadores (fundamentadoras da chamada rescisão indireta, que tem os mesmos efeitos da dispensa sem justa causa). O enquadramento da conduta, porém, é apenas o primeiro passo.

É preciso verificar, cautelosamente, se a gravidade da falta cometida inviabiliza, realmente, a aplicação de uma punição mais branda (advertência verbal, advertência escrita, suspensão) e a possibilidade de dar ao fato um viés pedagógico (aprendizado) e, ao mesmo tempo, uma nova oportunidade de ajuste da conduta do empregado às condutas esperadas pelo empregador, sempre com transparência e honestidade.

É essencial que a punição seja proporcional à falta comprovadamente cometida. A ausência de gradação razoável, quando cabível, pode motivar reversão judicial da justa causa e tornar a dispensa mais onerosa se, conforme os elementos de prova no processo, a justiça entender que, além dos direitos próprios de uma dispensa sem justa causa, seja cabível (e tenha sido pedida) indenização por dano moral.

Valdélio Muniz é jornalista