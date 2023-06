Junho é o mês internacional da conscientização sobre a escoliose

Acomete de 3% da população mundial de 0 a 18 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), totalizando mais de 50 milhões de crianças do mundo. No Brasil, são mais de 1,6 milhões. O dia 27 de junho foi o escolhido para celebrar o Dia Internacional da Conscientização sobre a Escoliose Idiopática.

O QUE É ESCOLIOSE

A Coluna vertebral não é completamente reta e possui curvas naturais. Estas curvas modelam nossos ombros e fazem nossa região lombar levemente curva para dentro. Porém, algumas pessoas também possuem curvas laterais na coluna. Diferentemente de uma má postura, estas curvas não podem ser corrigidas simplesmente aprendendo a se corrigir. Estas curvas laterais na coluna vertebral são chamadas de escoliose.

De acordo com a Scoliosis Research Society, a escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral em que a curvatura do plano central excede 10 graus.

Ela não tem cura e muitas vezes é silenciosa e progressiva, mas há diversas formas de tratamento. A principal ferramenta contra essa condição é a INFORMAÇÃO, o que facilita o diagnóstico precoce, permitindo o rápido encaminhamento para o TRATAMENTO ADEQUADO.

SINAIS E SINTOMAIS QUE PAIS E FAMILIARES PODEM IDENTIFICAR

Muitas vezes são os pais ou familiares que percebem o aparecimento da doença, outras vezes o paciente sente dor, desconforto ou às vezes até vergonha de sua aparência. Listo 07 sinais e sintomas importantes que os pais ou familiares podem identificar precocemente algum tipo de Escoliose.

1. Um ombro pode estar mais alto que o outro

2. Uma escápula pode estar mais alta ou mais saliente que a outra.

3. Com os braços soltos ao lado do corpo pode haver mais espaço entre um braço e o tronco que o outro lado.

4. Um quadril pode parecer mais alto ou mais saliente que o outro.

5. A cabeça pode não permanecer exatamente centrada sobre a pelve.

6. A cintura pode estar plana de um lado e apresentar um sulco mais proeminente do outro lado.

7. Quando o paciente é examinado por trás e solicitado para inclinar-se para frente com os braços soltos até que sua coluna esteja no plano horizontal, um dos lados pode estar mais saliente que o outro. Este exame chama-se de Teste de Adams. É muito sensível para detectar a presença de escoliose, sendo o mais utilizado programas de triagem de escoliose.

TRATAMENTO

O tratamento é individualizado e depende de uma equipe multidisciplinar composta pelo médico ortopedista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ortotista (quem confecciona coletes chamados de órteses), psicólogos e médicos fisiatras. O tratamento pode ser não operatório em casos mais brandos ou não progressivos e é baseado em exercícios específicos de fisioterapia e uso de coletes ou gessos seriados. O tratamento cirúrgico é determinado para os casos com deformidades maiores, progressivas, ou seguidas de dor, compressão neurológica, ou em casos que evoluíram com piora mesmo com o tratamento não cirúrgico.

De todos os casos de pacientes com escoliose, cerca de 10% necessitarão de tratamento cirúrgico, o que equivale a 4,8 milhões de casos. Nos casos mais graves operamos, fazendo a correção da escoliose. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor a chance de se fazer uma cirurgia.

Rômulo Pinheiro é médico ortopedista especialista em Coluna pela FMRP-USP