Juiz das garantias e o STF

Está mais do que correto, que ninguém deverá ser preso por crime de mínimo potencial ofensivo (pena privativa de liberdade máxima de até 2 anos) e, até mesmo, de médio potencial ofensivo (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena privativa de liberdade máxima de até 4 anos) porque, na prática, o presídio no Brasil não passa de mero depósito de preso e, dificilmente, alguém sai dali recuperado. E mais: durante sua permanência no presídio, o preso é treinado e cooptado por organizações criminosas nacionais ou transnacionais para a prática de futuros crimes.

Cercar de exageradas garantias, os delinquentes de crimes gravíssimos, é algo que não encontra nenhuma razoabilidade e, por isso, o Brasil passa por esse terrível momento de inúmeras violências que atingem as pessoas de bem, tornando uma sociedade completamente injusta.

A Lei sempre foi muito favorável à grande criminalidade e, da mesma forma, a jurisprudência dos Tribunais Judiciários brasileiros, com o seu “excessivo garantismo penal”, tanto que o STF mudou, por diversas vezes e, atualmente, por 6x5, só admite a prisão do condenado, mesmo por crime gravíssimo, após a sentença transitar em julgado, o que pode demorar de quinze a vinte anos, salvo situações cautelares que, na prática, são muito difíceis do juiz ter como justificar.

Com a preocupação de combater, com razoabilidade e coerência, a grande criminalidade, o Projeto Anti-crime ou Projeto Moro levou um pacote de boas providências ao Congresso Nacional que, ao contrário, o transformou em mais “garantismo penal” aos autores de crime graves e, paradoxalmente, o rigor veio mesmo contra as autoridades (Policia, Ministério Publico e Juiz), com a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019) e também veio o chamado Juiz das Garantias (alteração de vários artigos do Código de Processo Penal , por força da Lei nº 13.964/19), entre outras alterações.

Essa Lei nº 13.964/19 complicou ainda mais o nosso já tão combalido e complexo sistema de justiça, mais parecendo um conjunto de normas em busca de mais nulidades e que terminarão favorecendo a grande criminalidade e trazendo mais desassossego à sociedade.

Em razão dessa insegurança e, acionado em sua jurisdição, após mais de dois anos de suspensão da real implantação do Juiz das Garantias, por força de liminar concedida pelo Min. Luiz Fux, finalmente agora, em agosto de 2023, o STF concluiu o julgamento, mitigando os exageros do Legislativo quanto a esse novel instituto jurídico, no caso, o Juiz das Garantias.

Vejamos, então, como os diversos artigos da Lei. 13.964/19, introduzidos no Código de Processo Penal, foram interpretados pelo STF, em sua composição plena.

Art. 3-A. O STF, atribuindo interpretação conforme a Constituição, afirmou que “o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito", ou seja, atribuiu ao magistrado determinado tipo de iniciativa, mesmo no sistema acusatório (cada um no seu quadrado). Só o tempo dirá se o STF vai sustentar esse entendimento mais à frente ou se foi para aplicação somente neste momento.

Art.3º-B, caput. O STF declarou a sua constitucionalidade e fixou o prazo de 12 meses, a contar da ata de publicação do julgamento, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, a efetiva implementação e o efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por, no máximo, 12 meses, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento realizado junto ao Conselho Nacional de Justiça. Aguardemos, portanto.

Art. 20. O STF “declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação dos juízes das garantias, do art. 20 que dispõe” esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial.". Arrastamento é uma teoria na qual a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impugnada, se estende às normas que apresentam com ela uma relação de dependência.

Art. 3º-B, V, VIII e IX do CPP. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição aos incisos IV, VIII e IX do art. 3o-B do CPP, para que “todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial (HC 89.837, Rel. Min. Celso de Mello), e fixar o prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata de julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz da garantias ter sido implementado na respectiva jurisdição". Claro, isso é para, também, evitar a prescrição, com a demora dos procedimentos penais, o que beneficiaria o réu e desprotegeria a sociedade.

Inciso VI do art. 3º-B do CPP . O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição desse inciso VI do art. 3º-B do CPP para determinar que “o exercício do contraditório será, preferencialmente, em audiência pública e oral", exatamente para tornar segura (concreta) a aplicação desse princípio constitucional.

Inciso VII do art. 3º-B . O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição, ao inciso VII do art. 3º-B, do CPP, para afirmar que “a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia”, isso, para mais à frente, afirmar que será o juiz da instrução que deve receber a denúncia ou a queixa ofertada e ao final proferir o seu julgamento.

§ 1º do art. 3º-B do CPP . O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição, ao § 1º do art. 3º-B do CPP, para determinar que “o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24h, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, cabendo, excepcionalmente, o emprego de videoconferência mediante decisão de autoridade judiciária competente, desde que esse meio seja apto à verificação da integridade do preso e a garantia de todos os seus direitos". Seria um absurdo impedir, de modo absoluto, a audiência de custódia por vídeo conferência, num mundo virtual que já está admitido em nossa legislação processual. Com efeito, a redação dessa Lei, como estava, poderia propiciar nulidades em proveito dos acusados de crimes gravíssimos.

Art. 3º-B, § 2º. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição para dizer que: “a) o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações no inquérito, diante de elementos concretos, e da complexidade da investigação; e b) a observância do prazo previsto em lei não implica na revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram, nos termos da ADI 6581”. O STF decidiu corretamente e assim a prisão não será imediatamente relaxada, quando forem estritamente necessárias prorrogações do prazo do inquérito policial.

Primeira parte do caput do art. 3º-C do CPP . O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição à primeira parte do caput do art. 3º-C do CPP, para esclarecer que “as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam a situações: a)processos de competência originaria dos Tribunais, os quais são regidos pela lei 8.038/90; b) processos de competência o Tribunal do Júri; c) casos de violência domestica e familiar; d) casos de menor potencial ofensivo” e não apenas aos juizados, que julgam as causas de menor potencial ofensivo, mas sim em mais essas três (3) hipóteses referidas.

Art. 3º-C, do CPP. O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “recebimento da denuncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código”, contida na segunda parte do caput do art. 3º-C, do CPP, e atribuir interpretação conforme a Constituição, para afirmar que “a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia”, porque seria uma incoerência proibir o juiz da instrução e julgamento de receber a peça acusatória, se é ele que ao final proferirá uma decisão de mérito.

Parágrafo primeiro do art. 3º-C do CPP. O STF declarou a inconstitucionalidade do termo “recebida”, contido no parágrafo primeiro do art. 3º-C do CPP, e atribuir interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para assentar que “oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento”, porque, repita-se, seria uma incoerência proibir o juiz da instrução e julgamento receber a peça acusatória para proferir o julgamento final.

§ 2º do art. 3-C. O STF declarou a inconstitucionalidade do termo “recebimento” contido no § 2º do art. 3-C e atribuir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que “após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz da instrução julgamento deverá

reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias”, seguindo o mesmo raciocínio acima referido.

§§ 3º e 4º do art. 3-C do CPP. O STF declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos §§ 3º e 4º do art. 3-C do CPP, e atribuir interpretação conforme a Constituição, para entender que “os autos que compõem as matérias do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento”, na linha de entendimento de que o juiz da instrução e julgamento é quem deve atuar após o oferecimento da denúncia.

Art. 3º-D, caput. O STF declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 3º-D que prescrevia: “O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo." Quer dizer que esse juiz poderá continuar a praticar atos no processo, sendo esse um dos tópicos mais polêmicos entre colegas da magistratura. O tema merece maior reflexão

Art. 3o-D, parágrafo único. Quanto ao parágrafo único dispondo que “Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo". O STF declarou a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 3º-D do CPP, merecendo, assim, o tema, uma maior reflexão, eis que o vício de inconstitucionalidade formal refere-se ao procedimento ou forma de elaboração da norma.

Art. 3-E. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 3-E, para assentar que “o juiz das garantias será investido, e não designado, conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo Tribunal". É que “designado” corresponde a “escolhido” e importaria em violação ao juízo natural.

Art. 3º-F, dispondo que “o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal". O STF declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 3º-F do CPP, porque era um exagero punir triplamente, portanto, severamente o Juiz, porque ele não impedira a imprensa de atuar, direito que ela tem de informação.

Art. 3 ºF, parágrafo único. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do art. 3-F do CPP, para assentar que "a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e Magistratura, deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão." Segue-se o mesmo raciocínio acima referido.

Caput do art. 28 do CPP. O STF atribuiu interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP para assentar que “ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do ministério publico

submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão de instância ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei".

§1º do art. 28 do CPP . O STF atribuiu interpretação conforme ao §1º do art. 28 do CPP, para assentar que: “além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento”.

§5º do art. 157 do CPP. O STF declarou a inconstitucionalidade do §5º do art. 157 do CPP, (“O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão."). Isso, pelas mesmas razões do art. 3º-D, caput, acima mencionadas.

Caput do art. 310 do CPP. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao caput do art. 310 do CPP, para entender que “o juiz, em caso de urgência, e se o meio se revelar idôneo, poderá realizar audiência de custódia por videoconferência”. Isso, pelas mesmas razões acima mencionadas.

Regra de transição:

O STF decidiu “quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, que a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juízo competente”. Há, assim, a preservação do chamado juiz natural.

§4º do art. 310 do CPP . O STF deu a esse parágrafo, interpretação conforme a Constituição, para afirmar que “a autoridade judiciária deverá avaliar se estão presentes os requisitos para a prorrogação excepcional do prazo ou para sua realização de videoconferência, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva”.