Jovens: oportunidade e vontade de aprender devem caminhar juntas

Conhecimento e oportunidade continuam sendo os pilares para transformar a realidade de milhões de jovens brasileiros que buscam seu espaço no mercado de trabalho. Não se trata apenas de preencher vagas, mas de abrir caminhos que permitam a construção de trajetórias sólidas, onde sonhos individuais se alinham às necessidades de uma sociedade em constante mudança. O desejo por inclusão e experiência é diário e persistente, movido pela energia de quem enxerga no primeiro emprego a chance de iniciar uma vida profissional promissora.

É obrigação ética e estratégica que empresas e instituições criem oportunidades para essa juventude. Mais que responsabilidade social, investir em jovens é investir em inovação, diversidade e perenidade. Ao oferecer espaços de aprendizagem, programas de estágio, trainee ou aprendiz, as organizações não apenas preparam talentos: fortalecem sua própria cultura e se tornam mais competitivas diante dos desafios de um mundo dinâmico.

O engajamento precisa ir além do discurso. É essencial adotar políticas consistentes, fomentar debates e abrir espaço para ideias que renovem práticas. A valorização de jovens profissionais é uma via de mão dupla: eles recebem experiência e acolhimento, enquanto as empresas se beneficiam da criatividade, da adaptação rápida e da ousadia típica dessa geração.

Nós, enquanto sociedade civil, entidades do terceiro setor e Poder Público, precisamos conscientizar e fomentar a educação para que os jovens compreendam a importância de abraçar as oportunidades que surgem. Ao mesmo tempo em que o mercado está em constante transformação, vagas de trabalho aparecem a todo instante, necessitando de mão de obra qualificada para exercer as atividades propostas.

Por isso, é necessário que continuemos ao lado de entidades e empresas parceiras para dar voz e vez à juventude, contribuindo assim para transformar realidades. Incentivar, apoiar e investir em quem ainda não possui todos os requisitos formais é plantar sementes de futuro. Cabe aos que já estão no topo da pirâmide estender a mão, compartilhar conhecimento e acreditar no potencial de quem está apenas começando.

O futuro se constrói hoje e passa, inevitavelmente, pela juventude. Abrir portas para esses talentos é mais do que um gesto de responsabilidade: é um compromisso coletivo com a renovação e a esperança.

Edson Arouche é diretor do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)