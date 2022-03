Join Venture e o setor imobiliário

Empresas se unem e tornam-se parceiras comerciais, visando construir juntas novos projetos de negócios. Este é o joint venture, modelo estratégico que tem conquistado mercados em diversos segmentos, como o financeiro, tecnológico e o mercado imobiliário.

Dentre as vantagens do modelo de joint venture estão: uma melhor divisão de responsabilidades, um investimento inicial menor e uma capacidade operacional otimizada. A partir desse modelo, é possível definir papéis bem claros entre as empresas e unir esforços para oferecer um produto ou serviço com ainda mais qualidade ao consumidor. É possível compartilhar tecnologias, know how e outras estratégias que refletem no trabalho final das empresas.

Um dos pontos principais é a economia que se ganha porque os custos de produção são divididos, com suas devidas particularidades. Com isso, é possível ter mais competitividade e oferecer produtos com preços abaixo do mercado para os clientes.

No Nordeste esse modelo vem ganhando destaque. Podemos citar construtoras no Ceará e em Pernambuco que firmaram uma parceria por meio do modelo de joint venture e, em conjunto, contam com oito projetos em construção. Um deles é um empreendimento no Ceará onde serão entregues mais de 700 unidades que beneficiarão as famílias de Fortaleza e região metropolitana.

Dessa forma podemos perceber que por meio da união do modelos de negócios de duas empresas, compartilhando tecnologia e expertise de mercado para atender diversas demandas que empresas conseguem se consolidar no mercado. O modelo de joint venture na construção civil permite, muitas vezes, entregar as casas com ainda mais rapidez e facilidade aos clientes.

Portanto, uma Joint Venture pode ser muito viável para que empresas consigam expandir suas operações em conjunto com outras companhias que apresentam alguma similaridade em seu ramo de atuação. Além disso, podemos observar uma participação no mercado de ambas empresas que participam da Join Venture de uma maneira bastante direta.

Rick Jonathan de Lima é supervisor de vendas da Olé VM