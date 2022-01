Janeiro Branco. Quem precisa?

Nunca ouvimos falar tanto em saúde mental como agora no período da pandemia do coronavírus. Em recente publicação, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) destacou o efeito devastador da Covid sobre a saúde mental e o bem-estar na América. Segundo o estudo, a cada 10 brasileiros quatro relataram problemas de ansiedade. O material também documenta o impacto da Covid na saúde mental de populações vulneráveis e mostra preocupação com ações imediatas para fortalecer os sistemas e serviços públicos de saúde mental.

É necessário pensar no assunto de modo mais inclusivo, em caráter preventivo, e menos estigmatizada, pois os preconceitos atrapalham a busca de tratamento e profissional qualificado. Para aprofundar o tema, janeiro é o mês branco, instituído em 2014 para fortalecer campanhas sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Na Defensoria Pública, área psicossocial na qual coordeno, desde o começo da pandemia colocamos canais à disposição da população e vimos nossos números aumentarem vertiginosamente. Em 2021, registramos 37 mil procedimentos, dentre eles encaminhamentos para rede de saúde mental, equipamentos sociais e clínicas escolas.

Nos deparamos com uma imensa fragilidade de políticas públicas voltadas para saúde mental, o que vai de encontro ao que preconiza a luta antimanicomial, pois os serviços ambulatoriais da rede não contemplam o número de demandas. Some-se a isso que nosso público é carente de políticas públicas, são os mais vulneráveis da sociedade. E como promover saúde mental quando se vive as múltiplas violações de Direitos e estão na invisibilidade social?

É realmente desafiador e tem muito significado e sentido a cor da Defensoria ser verde. O verde não só da esperança, mas do ato de esperançar todos os dias e desenvolver a capacidade de resiliência na luta por garantia desses direitos. Com a rede insuficiente e as resistências muitas vezes de encaminhamentos pelos estigmas, seguimos lutando em busca de serviços de clínicas escolas de universidades, que acabam se tornando alternativas em casos de plantão psicológico. Já dizia Nise da Silveira: “É necessário se espantar, se indignar e se contagiar, só assim é possível mudar a realidade”.

Andreya Arruda Amendola é psicóloga e coordenadora do serviço Psicossocial da Defensoria Pública do Ceará