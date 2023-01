Janeiro branco e o estímulo aos cuidados com a saúde mental

A campanha Janeiro Branco foi criada como alusão a uma folha em branco, onde podemos escrever uma nova história, revisitar aquilo que foi vivido e como foi apreendido por nós. Repensando aquilo que vivemos, poderemos entender o porquê agimos de certo modo e o que mantém o mesmo comportamento sendo praticado repetidas vezes.



Além de trazer a alusão à folha em branco, a campanha também traz o simbolismo de janeiro ser o início de um novo ciclo, trazendo a possibilidade de delinear novas metas e novos cuidados. Esse zelo é importante em qualquer época do ano, mas as pessoas tendem a ter um olhar mais introspectivo nesse período, que é marcado por decisões significativas. Sabemos que a campanha trata de um conjunto figurado de significados, mas a intenção principal é uma só: chamar a atenção das pessoas ao cuidado com a saúde mental.



Os adoecimentos psicológicos muitas vezes são silenciosos, vão aumentando aos poucos, e quando a pessoa percebe e procura ajuda, o quadro já está tão grave que demanda muito tempo e esforço para que a mesma consiga melhorar e retomar sua vida produtiva.



Essa é uma das razões pelas quais é tão importante o autoconhecimento através de um suporte psicoterápico. Se desde cedo você conhece os porquês dos seus comportamentos, torna-se mais tranquilo iniciar uma mudança, de modo consciente e acolhedor consigo e respeitoso à sua história de vida. Para vivermos em uma sociedade acolhedora e mais compreensiva, todos precisam cuidar da saúde da mente. Porque à medida que cuidamos de nós mesmos, passamos a tratar melhor os indivíduos ao nosso redor. É uma consequência natural, imperceptível a princípio, de intensificar os cuidados consigo mesmo.



Além disso, é importante lembrar que a saúde mental é permeada pelo seu bem-estar físico e social, portanto, manter o cuidado com seu corpo através da alimentação balanceada e dos exercícios físicos acompanhados de um profissional e manter boas relações interpessoais vai te ajudar a se sentir melhor para bem viver o dia a dia. Tudo isso resulta em uma vida mais plena e maior longevidade, pois diversas doenças psicossomáticas são prevenidas. É importante salientar, que o trabalho desenvolvido durante o janeiro branco é mais eficaz quando feito periodicamente.

Milena Coelho é coordenadora do curso de psicologia da Estácio Ceará