Janeiro Branco e o direito por uma vida digna

Embora grande parte da população desconheça, o primeiro mês do ano é voltado para a conscientização da saúde emocional. O “Janeiro Branco” alerta para os cuidados com o bem estar psíquico, a partir da prevenção de doenças e transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 1 bilhão de pessoas convivem com esse tipo de problema no mundo e, após a pandemia, os casos têm se intensificado. São situações graves que merecem ser tratadas com seriedade, pois acabam impossibilitando os indivíduos de exercerem suas funções laborais, seja temporária ou permanentemente.

A Seguridade Social surge neste sentido para amparar quem se enquadra no perfil e garantir uma vida digna, sobretudo, nas adversidades. Por isso, trabalhadores afastados em decorrência de doenças psicológicas podem e devem reivindicar seus benefícios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A concessão da medida está sujeita a critérios específicos previstos na legislação. Para os benefícios por incapacidade, por exemplo, é necessário ter carência de 12 meses de contribuição previdenciária e possuir qualidade de segurado. O cidadão também deve se submeter a uma perícia médica para comprovar a incapacidade para o trabalho.

O agendamento pode ser feito através dos canais oficiais do órgão: aplicativo, site Meu INSS ou pelo telefone 135. Além do “Auxílio Doença” e da “Aposentadoria por Invalidez”, como são popularmente conhecidos, outra opção de requerimento é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é utilizado nos casos em que não há cumprimento aos requisitos de contribuição. Tal recurso é destinado às pessoas com deficiência de qualquer idade e idosos com mais de 65 anos que não possuem meios de se sustentar e se encontrem em estado de vulnerabilidade social, tendo uma renda per capita da família menor ou igual a 1/4 do salário mínimo.

Para otimizar o trâmite legal, antes de iniciar o processo e fazer valer o seu direito, é imprescindível buscar uma ajuda especializada de um advogado da área. Apesar de não ser obrigatório, o auxílio de um profissional capacitado é recomendado para analisar a solução adequada de modo a assistir quem não tem condições de trabalhar. Melhorar a qualidade de vida da população, apoiando suas lutas e atribuindo maior dignidade nos desafios cotidianos, é a nossa maior recompensa.

Renan Elias é advogado