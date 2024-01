Janeiro Branco: a importância de debater a temática com crianças e adolescentes

Falar sobre Janeiro Branco deve ser um assunto prioridade em telejornais, revistas e principalmente um tema que deve ser conversado entre pais e filhos dentro de casa, já que muitas crianças e adolescentes sofrem hoje em dia com problemas relacionados à ansiedade e depressão.

Por ser uma campanha que trabalha a perspectiva de cuidado com a saúde mental, o Janeiro Branco direciona a atenção para a saúde mental, um aspecto, muitas vezes, negligenciado em nossa sociedade. Refletindo novamente sobre a importância de debater esse assunto com as crianças e adolescentes dentro de casa, percebemos que ao trabalhar uma consciência precoce desde a infância, os pais demonstram a importância do cuidado com a saúde mental, além disso proporcionam ferramentas para enfrentar os desafios emocionais com resiliência.

Além da educação emocional no ambiente familiar é necessário também que a escola esteja promovendo debates sobre esse assunto, desenvolvendo habilidades desde a infância para que crianças e adolescentes consigam lidar com situações complexas. A campanha Janeiro Branco não é somente direcionada aos mais jovens apenas para prevenir problemas mentais, mas também construir um importante futuro sólido para a construção de relacionamentos saudáveis e para o autoconhecimento.

Dessa forma, ao incentivar o diálogo aberto sobre situações complexas e sentimentos, a campanha Janeiro Branco para crianças e adolescentes cumpre sua função em contribuir para a criação de uma geração mais consciente sobre si mesma, assim como proporciona um verdadeiro alicerce emocional para a vida adulta. Vale ressaltar que a campanha também reforça que a atenção à saúde mental não deve ser uma ação pontual, mas sim um movimento de cuidado constante em nossas vidas, bem como destacar a relevância de preservar o bem-estar mental, eliminando o estigma associado às doenças mentais, pontuando que qualquer pessoa deve buscar ajuda para cuidar da saúde mental, sem nenhum tipo de receio.

Como advogada de família, reforço que esse assunto merece ser amplamente divulgado e deve ser pauta entre as famílias. Precisamos, cada vez mais, cuidar de forma responsável da saúde mental dos nossos jovens para que possam ter um futuro feliz.

Conceição Martins é advogada